Karina Jelinek fue a tasar su anillo de compromiso y se llevó una fortuna

La modelo necesitaba dinero urgente y no dudó en desprenderse del objeto, que habría sido un regalo de Leonardo Fariña.

La inflación golpeó a Karina Jelinek, que no dudó en ir a una popular joyería para tasar un anillo Tiffany y conocer cuánto dinero le ofrecían. Finalmente, aceptó la oferta y se fue con la cartera llena y feliz, porque ahora podrá concretar un sueño, el más importante de su vida, según deslizó.

La transacción se vio en el programa de Leiva Joyas (El Nueve). “Lo que tengo aquí es mi segundo anillo de compromiso. Digo el segundo porque es el único que me quedó, ya que el otro me lo robó quién era mi mejor amigo. No tengo buenos recuerdos, así que antes de perderlo o que me lo roben prefiero hacer esto”, se le escuchó decir.

Karina Jelinek

“Tenemos un anillo de platino. Las piedras son brillantes, talla completa. Ese es el corte de la piedra. Está muy lindo, un trabajo de orfebrería increíble”, remarcó la tasadora, y le entregó 7 millones de pesos a la querida modelo.

“Quiero irme ya con las valijas a cumplir mi sueño. Son para concretar un proyecto personal muy importante. Muy importante, de verdad. No puedo decirles nada en este momento, pero va a cambiar parte de mi vida. Algo malo, de lo que me quiero deshacer se va a convertir en lo más importante de mi vida. Estoy contenta y emocionada”, subrayó tras vender el regalo que le habría hecho Leonardo Fariña, su exmarido.