“`En lugar de buscar dólares, buscá votos´, le dijo Lula a Massa”

En su análisis diario, el licenciado Granados se centro en los problemas que está ocasionando la faltante de dólares en el país.

“Lo que se está discutiendo hoy es quien puede, o no, pagar esos 60 o 70 dólares. Hay provincias que no la pueden pagar. Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca... Muchos empezaron a decir `yo no puedo´ y hay otros que dijeron `yo puedo, pero que los intendentes se arreglen como puedan. Ellos tienen plata guardada, que la saquen y la repartan´”, remarcó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria sobre política y economía en Radio Panorama.

“Una de las cosas más preocupantes en materia económica es que la carne se disparó más de un 60%. Como subió tanto, muchos dejaron de comprar y se paró el tema de las importaciones. Renault y Nissan pararon su producción por falta de parabrisas. Está todo complicado por falta de dólares. No hay dólares”, destacó Granados al mismo tiempo que contó que “Lula le dijo a Massa que en lugar de buscar dólares, busque votos”.

¿Como hizo Milei para sacar tantos votos en el conurbano profundo? Se preguntó Granados y arriesgó una respuesta basada en observacines de dos sociólogos. Éstos le brindaron una respuesta un tanto inesperada: “como se sabe, mucha gente tuvo un antes y un después en su vida con la pandemia. Muchos sobrevivieron con lo que les dio el estado en ese momento, pero cuando pasó todo salieron y se preguntaron ¿cómo me gano la vida de ahroa en más?. Paralelamente, en muchos casos tuvo que ver la incidencia de pastores evangelistas pentecostales, quienes ayudaron a mucha gente instándola a aprender algo y ganarse la plata aprendiendo oficios. Comenzaron a animar a la gente a que aprenda peluquería, manicura, que comiencen a vender comida, que aprendan plomería, pintura, etc. Cuando se levantaron las restriccioens, esas actividades comenzaron a crecer, pero en negro. Aún así, en negro ganaban más que con el subsidio estatal o que con trabajos registrdos, en blanco. Los sociólogos comenzaron a identificar a este fenómeno “clase baja alta”, el cual comenzó a crecer cada vez más.

Estas actitudes estaban animadas por la expresión “dejá de sufrir y ayudate” y por eso comenzaron a observase este tipo de actividades y crecimiento, tanto que comenzó a usarse la frase “a Dios rogando y a Milei votando”. Es por eso que se entiende esto como votos antisistema. “Esta gente no piden subsidios, es una especie decastigo para toda la clase política”, enfatizó Granados.