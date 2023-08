La picante respuesta de Jesica Cirio al ser consultada por una reconciliación con Insaurralde

La modelo habló de su presente y no pudo evitar que le mencionaran al padre de su hija, con quien estuvo casada durante 10 años.

Jesica Cirio volvió a hablar de Martín Insaurralde a dos meses de haber anunciado la separación. Fue consultada por el político durante una nota con LAM (América) y fue contundente cuando le preguntaron si había chance de una reconciliación. “No, no. No hay posibilidad. No, No”, disparó sin vueltas.

La modelo también explicó que mantienen un diálogo fluido por el bienestar y la crianza de Chloé, la hija que tienen en común, y reconoció que se está acostumbrando a esta nueva vida, donde debe despegarse de la nena por el régimen de visitas.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Por último, sostuvo que el tiempo curará cualquier herida que haya quedado tras diez años de matrimonio. “Uno va aceptando distintos cambios, distintos momentos de la vida de cada uno. No juzgo que uno conoce a la gente cuando se separa o no se separa. Son momentos diferentes que uno va pasando y todo se va transformando”, cerró.