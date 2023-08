Alumna de una céntrica escuela denunció que sufre bullying de parte de sus compañeras

Una menor acompañada por su madre dialogaron con Noticiero 7 y relataron la grave situación que vive a diario. El martes incluso habría sido golpeada por un preceptor.

Una menor que concurre a una escuela secundaria de la zona del centro de la Capital Santiagueña, relató a Noticiero 7 las violentas situaciones que debe vivir a diario por los ataques de una compañera en particular y por el resto del curso.

La menor afectada por el caso de bullying relató que desde el 2022 viene sufriendo ciberbullying y bullying.

Habría apuntado además como desencadenantes de estos hechos el haber sido elegida reina del colegio de Avenida Rivadavia y además delegada.

Acompañada por su madre además reveló que de los ataques puso en conocimiento a preceptores e incluso a la rectora, pero que la situación no cambió.

Te recomendamos: ¿El bullying puede enfermar?: señales de alerta para padres y docentes

Incluso se puso más violenta.

“Ayer (por el martes) me agredieron entre cinco chicos y un chico. Y los preceptores no hicieron nada con los que me atacaban, me agarraban a mi. Incluso uno de los preceptores me pegó una patada” contó sobre la presunta agresión física recibida dentro de la institución.

Por su parte Luz Nieva, madre de la menor indicó que llegó incluso al Consejo de Educación para denunciar este hecho y que l único que quiere es que su hija pueda terminar de estudiar, pero sin tener que cambiar de institución o seguir soportando este tipo de hechos violentos.