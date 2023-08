"La industria de la pedofilia está enquistada en la sociedad argentina"

Hernán Navarro, presidente de la ONG Grooming Argentina, dialogó con Radio Panorama en torno a la problemática de los casos de pedofilia que destaparon la existencia de una red en el país y que permitió la detención de tres santiagueños.

La detención de tres santiagueños, entre ellos la del profesor de teatro Eduardo González Navarro y de su hermana, acusados por la distribución de pornografía infantil, generó un fuerte cimbronazo en la sociedad santiagueña y puso nuevamente la lupa sobre esta problemática donde niños, niñas y adolescentes son víctimas de abusos.

El titular de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, dialogó con "Buen Día Santiago", oportunidad en la que se refirió a las diferentes aristas que tiene este flagelo. "La industria de la pedofilia está enquistada en la sociedad y expresándose a través de un accionar que les genera a este tipo de perfiles una falsa sensación de seguridad al ejecutar estos mecanismos en ese pseudo anonimato"

"Exhortamos a corregir el término 'pornografia infantil' porque es inespecífico y tiene que ver con una nomenclatura que no es correcta porque los niños y niñas no son actores pornos sino víctima de abuso", explicó Navarro y reveló el concepto MASNNA (material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes) como la manera correcta de referirse a este tipo de delitos.

"Hablamos de una violencia sexual expresada a través del ecosistema de internet. Lo venimos expresando con mucha preocupación. Estos operativos ponen en evidencia que las redes de pedofilia están operando hace muchos años en la Argentina y que silenciosamente vienen degradando el tejido social. Internet perpetúa un abuso sexual, es algo que miramos con mucha preocupación", detalló.

Navarro destacó que estos abusos "son delitos superadores de las estructuras" ya que pueden darse situaciones donde el autor se encuentre en un país y la víctima en otro.

"Es un delito complejo. Encontramos el mecanismo de la prevención primaria con la forma de que las víctimas no existan. Por eso evitar que el delito se conjugue es el eje central. En este punto vemos que a la sociedad le falta información, estamos transitando un camino de reconocimiento en este momento", explicó.

Agregó: "Lo que sucede en internet genera un impacto real, que no es virtual, por eso pasamos a hablar de lo digital con impactos reales. Internet no suaviza la violencia. Una imagen de desnudez, de violencia sexual, se perpetúa con la proliferación, la distribución y comercialización de este material aberrante, que nos cuesta escuchar y diluir, pero que está pasando en el mundo y principalmente en Latinoamérica", dijo, y subrayó que Argentina es "un país de distribución, no de producción"

Finalmente se refirió a las penas que rigen para este tipo de delitos destacando que actualmente, "emitir un cheque sin fondos tiene la misma pena que abusar de un niño. Para el legislador estos delitos tienen penas con la misma severidad. No se debe postergar más a las infancias".