Esta vez no hubo premio para Messi: Haaland fue elegido como mejor jugador del año en Europa

El delantero noruego se quedó con el galardón que entrega anualmente la UEFA.

El delantero noruego Erling Haaland, jugador del Manchester City, fue premiado hoy por la UEFA como el Mejor Jugador del año y le ganó en su terna al rosarino Lionel Messi -por su última temporada en el Paris Saint-Germain- y al belga Kevin de Bruyne; en tanto que la distinción a la Mejor Jugadora fue para Aitana Bonmatí, campeona mundial con España y campeona de la Champions League con Barcelona.

En la Gala celebrada hoy en el Foro Grimaldi de Mónaco, Haaland se quedó con el galardón tras una gran temporada en la que el City conquistó la Premier League, la FA Cup y la Champions League, primera en la historia del club inglés. El noruego aportó 52 goles y 9 asistencias en 53 partidos.

Messi, campeón del mundo en Qatar 2022, ganó la Ligue 1 de Francia con el PSG, pero no tuvo éxito en la Champions, el principal objetivo del conjunto parisino. Luego de dos años en el equipo francés, el capitán argentino pasó al Inter Miami de Estados Unidos.

Entre las futbolistas, Bonmatí -mejor jugadora del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023- sucedió a su compañera de equipo y de selección Alexia Putellas en el premio de la UEFA. La mediocampista de 25 años también había sido elegida como la MVP de la Champions League, que ganó con Barcelona, como la Supercopa de España y la Liga Femenina.

Bonmatí se impuso en la votación final a Olga Carmona, futbolista del Real Madrid que dio el Mundial a España con su gol en la final ante Inglaterra, y la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea. En su discurso, la futbolista se refirió al escándalo por el beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española (ahora suspendido por la FIFA), a su compañera Jennifer Hermoso en la premiación mundialista.

"No están siendo momentos muy buenos en el fútbol español, hemos ganado el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado, como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en relación laboral como faltas de respeto y me gustaría que desde mi compañera Jenni a todas las que sufren lo mismo sepan que estamos con vosotras", declaró Bonmatí.