“Hubo un error humano”, murieron cinco trabajadores ferroviarios arrollados por un tren

Indignación. Las víctimas sustituían piezas en la línea Milán-Turín y fueron embestidos por una locomotora que circulaba a 100 kilómetros por hora. En promedio hay tres muertes laborales por día.

Cinco trabajadores del ferrocarril murieron arrollados por un tren que realizaba tareas de mantenimiento durante la noche en el norte de Italia, según informaron el jueves las autoridades, un hecho que causó conmoción en un país en el que se registran cientos de muertes laborales cada año.

El tren, que transportaba vagones vacíos en la línea Milán-Turín, circulaba al parecer a 100 kilómetros por hora cuando golpeó a un equipo que sustituía piezas de la vía cerca de Brandizzo, en las afueras de Turín (Piamonte, norte).

Los cinco fallecidos ya han sido identificados y tenían edades entre los 22 y los 52 años. Según medios locales, el impacto fue tan violento que arrastró los cuerpos varios centenares de metros.

Paolo Bodoni, alcalde de Brandizzo, declaró que un trabajador de emergencias le había descrito una “escena espeluznante, con restos humanos a lo largo de 300 metros”. “Es una gran tragedia”, declaró a la agencia de noticias AGI, añadiendo que “no se puede descartar que haya habido un error de comunicación”.

Otros dos trabajadores lograron esquivar el golpe del tren, que no transportaba pasajeros. Los sobrevivientes están recibiendo atención psicológica en el hospital de Chivasso, cerca de Turín.

La policía ferroviaria y los carabineros (policía militarizada) de Chivasso están trabajando en el lugar del accidente, coordinados por la Fiscalía de Ivrea. Los delitos investigados son catástrofe ferroviaria culposa y homicidio culposo múltiple. Para determinar lo ocurrido será clave el análisis de las cámaras de seguridad y de las comunicaciones, según los investigadores.

El ministro italiano de Transportes, Matteo Salvini, dijo que el accidente fue producto de un “error humano”.

“Morir de noche en una vía no es admisible en 2023. La fiscalía está investigando. La norma ya hoy prevé que no se pueda trabajar en las vías del tren si no se ha certificado que el tráfico está suspendido. Evidentemente corresponde a la fiscalía saber qué hacían allí, aunque parece ciertamente un error humano”, dijo Salvini.

RFI, la empresa que gestiona la red ferroviaria italiana, dijo que las obras en las vías del tren que mató a cinco trabajadores “sólo deberían haber comenzado tras el paso de dicho tren”.

Los trabajadores muertos trabajaban para un contratista externo, Sigifer, empresa de mantenimiento ferroviario que emplea a 250 personas y trabaja en toda Europa e incluso en Sudamérica.

El accidente causó conmoción en el país y el presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó su “dolor” porque “morir en el trabajo es un ultraje a los valores de la convivencia civil”.

La Primera Ministra, Giorgia Meloni, dio su “más sentido pésame” y declaró que seguía de cerca el caso, “con la esperanza de esclarecer lo sucedido lo antes posible”.

Huelga nacional por protesta

Los líderes sindicales, indignados, afirmaron que la seguridad es desde hace tiempo una preocupación en los ferrocarriles.

El jefe del sindicato CGIL, Maurizio Landini, convocó el viernes una huelga nacional de cuatro horas para el personal de mantenimiento de RFI.

“Llevamos tiempo denunciando los graves problemas - nunca resueltos - relativos a los procedimientos de seguridad en el mantenimiento de la red ferroviaria”, declaró. Y agregó: “Hay tanta rabia... Es hora de decir basta, basta de muertes en el trabajo”.

El responsable del sindicato de transportes Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, calificó el accidente de “vergonzoso e indigno de un país civilizado”.

El sindicato USB llamó a una huelga nacional de 24 horas a partir de hoy para pedir que “quienes ponen en peligro la vida de los trabajadores paguen por su delito con penas severas”.

”El gravísimo accidente es un episodio más de una historia ya escrita, hecha de contratos, privatizaciones, incumplimiento de las normas de seguridad, aumento de los ritmos de trabajo y recortes de personal. El resultado son asesinatos en el trabajo, hoy cinco cuerpos descuartizados por un tren que pasaba a 160 km/h y que se detuvo un kilómetro después de arrollar a los trabajadores”, indicó el sindicato.

Elly Schlein, líder del Partido Democrático, de centro-izquierda, exigió un plan urgente de inversiones en seguridad laboral. También dio el pésame a los familiares de las víctimas: “Una cosa ya es segura: no podemos ser un país en el que siga muriendo gente por trabajar”.

Un promedio de tres muertes por día

El accidente develó el drama de las muertes laborales en Italia, el país de la Unión Europea con las cifras más altas del bloque, según los datos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat.

De acuerdo al Instituto Nacional para la Prevención de los Accidentes en el Trabajo (INAIL), en Italia hay un promedio de tres muertes laborales por día.

En 2022 se produjeron 1091 muertes, lo que corresponde a 2,9 muertes al día. En el primer semestre de 2023, los muertos fueron 450.

El Observatorio Independiente de Bolonia, que censa todos los accidentes mortales, incluidos lo de los trabajadores en negro, contabilizó 610 muertes entre el 1 de enero y el 28 de agosto.

Pese a la magnitud de las cifras, cuando se ajusta por el tamaño de la población y la importancia de las diferentes industrias, la tasa de incidencia es comparable a las de Francia y Austria, en torno a tres por cada 100.000 personas empleadas, según Eurostat.