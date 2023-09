¿Pedro Pascal será el nuevo Tony Montana?

Según trascendió, el actor chileno Pedro Pascal formaría parte de la nueva producción de Universal, Scarface.

El 2023 parece ser el año de Pedro Pascal: The Last of Us, la tercera temporada de The Mandalorian; su entrada al elenco de Gladiador 2; y el estreno Strange Way of Life, el corto de Pedro Almodóvar que lo tiene como protagonista junto a Ethan Hawke; dan cuenta de ello. Pero parece que no todo queda allí, ya que el chileno estaría en los planes de Universal para ser el nuevo Tony Montana en Scarface.

Según el portal Giant Freakin Robot, Pascal es el elegido para protagonizar la nueva versión de Scarface que Universal se está gestando desde hace mucho tiempo. La próxima película actualizará la historia, dándole al señor del crimen titular un nuevo trasfondo y escenario.

¿De qué iría la historia?

El remake de Scarface trasladará la historia a la actualidad de Los Ángeles. En lugar del inmigrante cubano que Al Pacino interpretó en la película de 1983, Pedro Pascal interpretará a un inmigrante mexicano que asciende en las filas del hampa criminal mientras lucha por alcanzar el sueño americano.

Si bien la versión de Al Pacino es más conocida hoy en día, la versión de 1983 de Scarface fue en sí misma una nueva versión de una película de 1932 protagonizada por Paul Muni como un señor del crimen italiano, Tony Camonte. En los casos tanto de Tony Montana de Pacino como de Tony Camonte de Muni, la experiencia de ser inmigrantes en Estados Unidos fue fundamental para la narrativa