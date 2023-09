Sergio Massa también juega a la dolarización

Todavía no se sabe con certeza en qué va a terminar la discusión sobre la dolarización. Un debate que, sin un eje claro ni un final cierto, gana espacio en los medios y en la discusión de campaña. En donde no parece haber mucho tiempo para discutir es en la calle. Los que tienen algún peso de más van en busca de los “cara grande”. Y si es posible, la versión full con todos los accesorios de seguridad que le fue agregando la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Por Gustavo Bazzan

Para Clarín

En agosto, la devaluación sin plan y sin gacetilla de prensa que irrumpió el lunes 14 de agosto poco después de las 10 de la mañana, agudizó el proceso de dolarización de facto que cada argentino encara a su manera y en la medida de sus posibilidades. Se piensa en comprar dólares. El asalariado, el monotributista y el delivery están en la misma.

El balance del mes es claro. El dólar blue saltó en agosto más del 30%. Estuvo más arriba, y después de asomarse a los $ 800 retrocedió hasta $ 730.

Pero los que generan o tienen pesos en cantidad apuntan al mercado legal. Y allí sí el valor del Contado con Liqui ya pasó la barrera de los $ 800.

Un párrafo aparte para la ministra de Trabajo tratando de advertir a los beneficiarios de algún bono extra de que ni se les ocurra intentar comprar con los pesos el dólar que todavía se llama solidario.

Ocurre que la dolarización tal vez no sea televisada. O sí. Es lo de menos. Lo cierto es que nadie quiere esperar ese momento con pesos en el bolsillo. “Prefiero dolarizarme yo antes que sea demasiado tarde y me dolarice otro” podría ser un razonamiento atendible.

En esa carrera por los dólares saltó el precio de los billetes en todas su variantes, legales o no, y también las acciones locales o los papeles de acciones de Wall Street que se pueden comprar acá, con pesos. Los bonos, que también se pagan con pesos, resultan un refugio adecuado.

Por otra parte, si el problema de la inflación (y de la búsqueda del dólar como refugio) es el déficit fiscal, el candidato Sergio Massa no parece preocuparse.Este jueves, en la agenda de anuncios de campaña, tocó el turismo. Hay otro Pre Viaje en marcha que, previsiblemente, culminará con otra gacetilla hablando de récord de turismo.

Sergio Massa levantó el tono de voz cuando recordó que la mitad de los gastos de los turistas los reintegrará el Estado. El Estado que financia su déficit obligando al Banco Central a emitir más pesos. Que llevan a más inflación.

El revoleo de pesos para financiar el turismo interno es una señal más de que el candidato Massa se apropió de los dólares que el ministro Massa logró negociar con el Fondo Monetario. Y al candidato Massa poco le importan los reclamos que hizo el FMI un minuto después de darle a la Argentina 7.500 millones de dólares. El staff pidió reducir el gasto para bajar el déficit y subir las tarifas de electricidad y gas desde el primer día de septiembre. El déficit no solo no se va a achicar sino que crece en cada ampliación de partidas presupuestarias. Y del aumento de tarifas, se sabe que no se aplicará ahora mismo.

La receta oficial entonces es una devaluación que aceleró la inflación; más pesos a la calle con planes platita para diversos públicos y tarifas al freezer que son más inflación para el futuro.

Ningún argentino necesita señales más claras para determinar qué debería hacer con los pesos que tiene en el bolsillo.