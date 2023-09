WhatsApp prepara una nueva actualización que cambiará la estética de la aplicación

La aplicación propiedad de Meta está preparando una nueva función que modificará de lleno la estructura de la plataforma.

WhatsApp prepara cambios profundos en la estética de la aplicación y la novedad a la mayoría de los usuarios que utilizan el servicio. La actualización llegará en las próximas semanas y no solo tendrá una función estética sino también de comodidad. La reciente actualización, WhatsApp 23.17.1.77 para iOS, presenta una renovada interfaz de usuario que incluye una nueva apariencia en botones, iconos, paleta de colores y menús. También se añadirá una función para filtrar conversaciones de chat. La nueva interfaz busca hacer que la aplicación sea más fácil de usar con una sola mano. Google mismo sugiere incorporar una barra de navegación en la parte inferior de las aplicaciones como parte de su estilo de diseño para su sistema operativo móvil. En WhatsApp para Android, la barra de navegación en la parte inferior está presente a partir de la versión 2.23.11.6 de WhatsApp Beta. Esta versión está disponible para los participantes del programa de pruebas a través de Google Play Store. Sin embargo, esta modificación aún no está accesible para todos los usuarios. Es evidente que este será uno de los cambios de sistema más significativos en toda la década para WhatsApp. En un corto lapso de tiempo, un gran número de usuarios del servicio de mensajería experimentará una transformación completa en el diseño de la aplicación. Además, para quiénes cuentan con sistema operativo iOS, el verde volverá a la interfaz de usuario de WhatsApp para reemplazar el color azul de diversos elementos como botones de la barra de menús, alertas de notificaciones, botón de mensajes no leídos y mucho más. WhatsApp también incorporará un nuevo botón (+) para iniciar una nueva conversación de chat desde la esquina superior derecha de la interfaz de la aplicación.