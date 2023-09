Definen la pena para el joven condenado por golpear al playero Arturo López

La fiscalía solicitó cumplimiento efectivo, mientras que la defensa del atacante reclamó que no sea privado de su libertad. El juez Alejandro Villanueva pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, para dar a conocer su decisión.

Este viernes se conocerá la pena que recaerá sobre Carlos Manuel A., el joven condenado en noviembre de 2022 por golpear salvajemente al playero Arturo López en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat. El juez de 1ª Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Alejandro Villanueva, será quien comunique la decisión.

Este jueves, tras la tercera audiencia, el magistrado pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.30, cuando definirá la pena. El fiscal Mauro Tereszko y la querella -representada por Mirian Luna, ex esposa de la víctima- solicitaron ante el juez que el agresor reciba una condena de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa reclamó que el joven no sea privado de su libertad.

Carlos Manuel A., quien ahora tiene 19 años pero cometió el hecho cuando tenía 17, fue hallado culpable bajo el sistema procesal juvenil de la Ciudad de Buenos Aires de “lesiones gravísimas”, delito por el que podría recibir hasta 10 años de prisión, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 91 del Código Penal. Sin embargo, según explicaron fuentes judiciales, es altamente probable que la pena esté muy por debajo de ese número e, incluso, podría obtener la absolución. El motivo: se trata de un hecho cometido siendo un menor de edad.

La explicación de los posibles caminos por los que podría optar el magistrado está en el Régimen Penal de la Minoridad, establecido en la Ley 22.278, y en la Convención de los Derechos del Niño, que prevén que en este juicio debe determinarse la necesidad de una pena en función de cuatro elementos: “las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez”, tal como indicaron.

En ese sentido, precisaron que, a pesar de que en el juicio de noviembre de 2022, lo hallaron responsable penal del delito que le imputaron, por ser menor de edad -al momento del hecho ahora- podría ser absuelto en función de esos elementos.

En caso de que el juez Villanueva opte por aplicarle una condena, las fuentes explicaron que “deberá reducirse a la escala de la tentativa”. Esto supone que para el delito de lesiones gravísimas, cuya pena en abstracto va de 3 a 10 años de prisión, en el caso del joven agresor el magistrado sólo podrá optar por un monto dentro de una escala reducida, que se ubicaría entre 1 año y medio como mínimo hasta 6 años y 8 meses de cárcel como máximo.

Florencia López, la hija del playero atacado en noviembre de 2021, aseguró durante una de las jornadas de debate que su padre “tiene una condena de por vida” a raíz de las “secuelas irreversibles” que le causó la golpiza. ”Pasa el tiempo y mi papá es el único que tiene una condena de por vida. El panorama parece más desalentador, ya pasé muchas instancias. Me queda esperar y que el juez decida”, sostuvo Florencia. ”Yo espero que terminé ya. Yo no espero un pedido de disculpas, no me hace falta ni lo necesito ni me parecería genuino”, añadió la joven, quien reiteró que busca que “haya justicia” por su papá.