Crimen en Palermo: Horacio Rodríguez Larreta echó a al ministro de Seguridad Eugenio Burzaco

El funcionario llegó a Buenos Aires desde de EEUU y se reunió con el jefe de Gobierno porteño. Su cargo quedó muy debilitado tras el asesinato de un ingeniero en pleno Palermo y la polémica por su video en un partido de tenis. Gustavo Coria lo reemplazará.

Eugenio Burzaco no continuará como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tal como anticipó Infobae. El jefe de Gobierno decidió pedirle la renuncia en una reunión que mantuvieron esta mañana. Luego se anunció oficialmente con un comunicado. El funcionario quedó debilitado tras el crimen del ingeniero Mariano Barbieri en una de las zonas más exclusivas de Palermo y la polémica originada por un video en donde se lo ve disfrutando de un partido de tenis en los Estados Unidos en un momento sensible para la seguridad porteña.

Su trabajo ya había quedado en la mira por el aumento del delito de la Capital Federal en semanas donde Rodríguez Larreta exponía su política en seguridad como uno de sus principales méritos para pelear la interna de Juntos por el Cambio que finalmente ganó Patricia Bullrich.

Burzaco arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a media mañana. Se dirigió sin escalas a una reunión con el jefe de Gobierno y con el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. No hubo margen para explicaciones: Rodríguez Larreta le pidió la renuncia.

“Puedo comprender los motivos personales de algunas de sus actividades durante el viaje, pero el contexto actual requiere el 100% de nuestro trabajo y foco puesto a disposición de la responsabilidad que nuestra función pública demanda”, aseguró Larreta al oficializar la salida.

Burzaco asumió en el cargo el 27 de marzo, luego de la renuncia de Marcelo D’Alessandro y una transición de Miguel a cargo del área. Llegó con la expectativa de hacer una buena gestión y posicionarse para ocupar el Ministerio de Seguridad del gobierno nacional en un eventual mandato de Juntos por el Cambio. Sin embargo, algunos desaciertos lo fueron alejando de su objetivo y los hechos de esta semana terminaron definiendo su suerte.

Burzaco viajó a los Estados Unidos después de la derrota electoral de Rodríguez Larreta en las Primarias y en medio de la tensión que se vivía en las calles por los intentos de saqueo, que golpearon especialmente en el Conurbano pero generaron zozobra en zonas comerciales como Once y Avellaneda. Su equipo informó que viajó para cumplir con una agenda oficial, pero no hubo muchos detalles de su actividad. Sí en cambio se lo vio disfrutando el partido de tenis del argentino Juan Manuel Cerúndolo en el US Open en un video que se viralizó por redes sociales. Se cree que aprovechó el viaje para visitar también a su hermano Alejandro Burzaco, quien tiene prohibida la salida de los EEUU desde que fue condenado por los sobornos del FIFA Gate.

Pocas horas después de que se conocieran las imágenes del ministro en Flushing Meadows, asesinaron a un ingeniero civil de 42 años en una de las zonas más caras y exclusivas de la Capital, donde se cree que es imposible que sucedan este tipo de hechos. Pero en los últimos meses sucedieron. Infobae reveló ayer los antecedentes de inseguridad recientes en esa área, que incluyen robos al hermano del jefe de Gobierno y uno de los banqueros más importantes del país.

La continuidad de Burzaco luego del escándalo generaba además riesgos para la campaña de Jorge Macri, el candidato del PRO para suceder a Rodríguez Larreta. Si bien el primo del ex Presidente es favorito para ganar las elecciones, tiene una campaña compleja por delante en la que deberá asegurarse los votos de quien fue su rival en la interna -Martín Lousteau- y sumar más adhesiones para intentar superar el 50% y evitar el balotaje.

El sucesor de Burzaco: Gustavo Coria

A diferencia de lo que sucedió a principios de años cuando D’Alessandro pidió licencia, no habrá una gestión interina de Miguel. El jefe de Gobierno eligió a Gustavo Coria, ex secretario de Seguridad, para reemplaza a Burzaco. Es un funcionario de carrera cercano al diputado nacional Diego Santilli.

“Gustavo tiene una enorme capacidad de trabajo y mucha experiencia en gestión de seguridad pública, ya que desde fines de 2018 hasta mediados de 2021 se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio liderado en ese momento por Diego Santilli. Gracias al trabajo de Gustavo y del equipo de Seguridad, para 2021 se llegaron a hitos como el índice más bajo de homicidios desde 1995 (convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en una de las más seguras de América), o una reducción del 90% tanto en secuestros extorsivos como en robo automotor”, el mandatario porteño.

Genoveva Ferrero, quien actualmente ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura porteño, será Secretaria de Seguridad. “Entre 2016 y 2019 Genoveva formó parte central en el equipo que llevó adelante el traspaso de la Policía de la Ciudad, la implementación del sistema de videovigilancia y el anillo digital, el sistema de despliegue territorial, así como también la creación del Instituto Universitario de Seguridad Pública que tiene por objeto la formación constante y permanente de nuestros policías”, dijo Larreta al respecto.