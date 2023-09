Romero contó detalles de los penales ante Racing y palpitó el cruce con Palmeiras

El arquero de Boca se refirió a la definición en el Cilindro y a la semifinal que se viene ante el elenco brasileño.

Pasadas ya largas horas de la clasificación de Boca a semifinales de la Copa Libertadores después de tres años sin pisar esa instancia, Sergio Romero, el héroe del triunfo contra Racing en la noche del miércoles en el Cilindro de Avellaneda, repasó en detalle la definición por penales y reveló "secretos" inéditos: desde la premonición de los remates atajados hasta el rol clave que tuvo -y tiene- el entrenador de arqueros Fernando Gayoso.

Y además de sumergirse a fondo en el duelo de cuartos, también palpitó lo que se le viene al Xeneize: las semifinales contra Palmeiras. Chiquito sostuvo que enfrente va a haber un rival "histórico" con recordados antecedentes y dijo que "ojalá los planetas se sigan alineando y podamos llevar a Boca a ganar todo lo que podamos".

Consultado en la entrevista con el Canal de Boca sobre cómo preparó la tanda contra La Academia y de dónde surge esa seguridad que transmite cada vez que se para bajo los tres palos para una definición, Romero confesó que "sabía" que le iba a atajar el penal a Piovi y contó una situación muy particular en relación al de Leonardo Sigali, el otro que contuvo.

"Yo le tenía mucha fe al penal de Piovi. Tres días antes yo dije que se lo iba a atajar. Lo sentía. Cuando viene a patear Polenta (contra Nacional) en La Bombonera, que es el penal que me pasa por abajo de la pierna, ya tenía decidido qué iba a hacer, pero la ansiedad me ganó. Sentía que me tenía que quedar parado, pero la ansiedad me superó y me fui antes; me tapé la cara porque era esperar un segundo más. Lo había sentido. Con Piovi me pasó eso", explicó el arquero de Boca que fue otra vez figura en la Copa Libertadores.

Por su parte, en relación al atajado al zaguero de Racing comentó que no le hizo "caso" a lo que habían hablado en la semana con Gayoso y García, sino que se dejó llevar por lo que dedujo en ese momento al ponerse cara a cara con su pateador. "Nosotros sabíamos que Sigali tenía tendencia a patear a la derecha, pero la decisión era quedarme parado porque era el tercero y tenía que asegurar después de haber errado el primero. Pero cuando llegó y lo vi pensé ´no, no lo va a patear al medio´, y decidí ir a la derecha. Y cuando terminó todo Gayoso me dijo ´menos mal que te fuiste a la derecha´. Muchas veces sucede eso, uno no siempre está en lo correcto".

En esa misma línea, Romero entró en detalle en la función que cumple Gayoso, cómo le cambió su forma de trabajar y lo reconoció como una de las cartas fundamentales para estar atravesando este presente notable con la camiseta azul y oro.

"El trabajo de Gayoso es para destacar. En ninguna etapa de mi carrera me habían exigido el gimnasio como algo puntual para los arqueros, día a día, y acá me encontré con una rutina totalmente diferente que me ayudó muchísimo. Es más, no solo la hago diariamente con los muchachos sino que ya me la guardé en la agenda para el día de mañana porque me va a ayudar. El gimnasio es la clave, porque si no mantenés esa base pasando los 30 años no vas a poder", desarrolló.

EL CRUCE CON PALMEIRAS

Claro, como no podía ser de otra manera, Chiquito cerró la nota palpitando el gran duelo de semis contra el Verdao, a quien se refirió como un "rival histórico". "Tenemos por delante una muy linda posibilidad. Este grupo siempre fue en evolución. Dios quiera que lo planetas se sigan alineado y podamos llevar a Boca a ganar todo lo que podamos", reflexionó el golero de pasado en la Selección Argentina.