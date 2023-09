El abogado de Alex Caniggia cruzó a Mariana Nannis y la trató de mentirosa

El letrado reveló el dulce gesto del mediático con su mamá antes de abandonar la vivienda, que ella no reconoce.

El escándalo estalló cuando Mariana Nannis desalojó a su hijo Alex Caniggia de su departamento en el Hotel Faena. Especialmente, porque él dice que su mamá lo echó y ella, contundente, sigue aclarando que la decisión habría sido de común acuerdo.

Luego de que Mariana, muy picante, contara que Alex y su pareja, Melody Luz, le dejaron el departamento “detonado”, el letrado Alejandro Cipolla la desmintió y reveló el dulce gesto del mediático con su mamá antes de abandonar la vivienda, que ella no reconoce.

“Eso es una cuestión falsa, tengo los chats hasta de cómo le dejó flores. Ella le agradeció por el gesto. Fue todo muy rápido, Mariana le pidió que se vaya 10 días antes de que naciera la bebita. Le dijo que se vaya urgente”, explicó Cipolla en Polémica en el Bar.

Antes de cerrar, Cipolla fulminó a Nannis por haber desalojado a su hijo días antes del nacimiento de Venezia.

“Más allá de lo moral o no, la cuestión es el apuro, porque faltaban pocos días para que naciera su nieta. Alex se puede pagar un alquiler, el problema no fue que a Alex se le dio un aviso, sino que le pidieron que dejaran el lugar en 3 o 4 días. Alex estaba mal porque (Mariana) no fue a conocer a la nieta estando acá”, sentenció. ¿Qué dirá ella?