Luis Miguel, Marc Anthony y Bad Bunny fueron coronados como los latinos más taquilleros

El Sol de México es quien más público atrajo con más de 4,3 millones de espectadores en su gira actual, "Luis Miguel Tour 23/24", que lo trajo a la Argentina.

La revista Billboard publicó esta semana su conteo de los artistas latinos con más éxito comercial en materia de venta de entradas y cantidad de público en sus giras actuales y anteriores. El Top 3 está conformado por Bad Bunny, de 29 años, y los veteranos Luis Miguel y Marc Anthony. Aunque el portorriqueño Bad Bunny encabezó la lista de Billboard con una recaudación de U$S 508,7 millones no fue el artista más convocante. Ese título le quedó al Sol de México, que cautivó a 4,3 millones de espectadores a lo largo de 567 shows reportados desde aquella velada en el Paramount de Nueva York el 1o de noviembre de 1991. En rigor de verdad, los 3,3 millones de personas que ya vieron a Bud Bunny este año lo hicieron desde su primer show reportado para los anales de la Billboard, que fue el 27 de octubre de 2017 en el Rosemont Theatre en Rosemont, Illinois. Eso indica que el portorriqueño ganó bastante terreno en poco tiempo. Otro portorriqueño -y, a la vez, experimentado- es Marc Anthony, quien lleva recaudados U$S 315 millones desde su primer show reportado a Billboard, que fue el 31 de agosto de 1996 en el Madison Square Garden en Nueva York. Desde entonces, el cantante dio 424 conciertos en todo el mundo ante un total de 3,8 millones de personas. La cuarta posición en el conteo está ocupada por el reggaetonero Daddy Yankee, quien recaudó U$S 224,7 millones en 138 shows reportados desde su presentación del 2 de octubre de 2004 en el House of Blues en Lake Buena Vista, Florida. El Top 5 del conteo incluye a la primera mujer, y cuarta estrella portorriqueña, Jennifer López. En 203 shows la cantante cosechó U$S 191,6 millones con un récord personal de U$S 5,5 millones cuando tocó en el Madison Square Garden en Nueva York el 12 y 15 de julio de 2019.