El acercamiento de Alex Caniggia a su padre Claudio Paul: "Al final mi papá cuánta razón tenía"

El mediático se peleó con su mamá y tuvo un acercamiento con el Pájaro.

Alex Caniggia se peleó con su mamá Mariana Nannis, luego de que esta decidiera "desalojarlo" de su departamento junto a su novia Melody Luz, que estaba embarazada, y apoyó a su padre Claudio Paul con quien está enemistado desde hace años. El ex conductor reveló que en ese momento su mujer muy cerca a la fecha de parto y no tenían a donde mudarse. A raíz de eso dijo que su madre para él "no existe más", y reivindicó a su papá: "Al final mi papá cuánta razón tenía" y hasta arrobó al "Pájaro", que no conoce a su nieta, Venezia. Si bien el exfutbolista no se refirió al tema, este ¿será el paso propicio para la reconciliación con su progenitor? Nannis salió al cruce luego de que su hijo Alex Caniggia la acusara de haberlo echado del departamento. El periodista Diego Estéves mostro mensajes de la ex botinera: "Jamás lo eché. Él se fue de común acuerdo" y contó: "El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimos". Y criticó la actitud de su hijo: "Habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas". "Desde el 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos", sentenció.