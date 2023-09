Susana Giménez despidió a Silvina Luna y destrozó a Aníbal Lotocki: "La Justicia ni se enteró"

La diva de los teléfonos recordó a la modelo expresando unas cálidas palabras en sus redes sociales.

Susana Giménez se sumó a expresar unas palabras por la muerte de Silvina Luna. La modelo visitó el programa de la diva y compartió lo que estaba viviendo, junto a un mensaje para quienes la estaban escuchando. La figura afirmó que lo que se hizo le queda para siempre, y comentó: "No hay que ponerse nada que sea para siempre". "Hay que consultar, no solo un médico, sino dos o tres que te digan 'esto no, esto sí se puede, esto no está permitido'. Eso es lo que uno primero pregunta '¿corre algún riesgo?'. Obviamente que uno no se va a exponer a eso si sabes que te vas a exponer a un mínimo de que tu salud se ponga en juego", aseguraba Silvina Luna. Susana Giménez comentó: "Querida Silvina, cómo nos impactó a todos tu muerte y los años que sufriste la impericia de un médico que ni siquiera era cirujano plástico". "No puedo creer que este hombre haya seguido operando y poniendo en riesgo la vida de inocentes sin importarle el veredicto de culpabilidad y la prohibición de seguir operando por 4 años. La Justicia ni se enteró que todo siguió igual. Esto muestra el estado de indefensión en el que estamos viviendo", agregó enojada. "Descansa en paz querida Silvina... tan linda, tan joven, tan buena", cerró.