Massa quiere juntar 100.000 votos entre los empleados públicos de PBA

Esa cantidad de empleados no fueron a votar en las PASO. Las distancias con Milei y Bullrich se achicaron y el ministro-candidato apuesta a varias canastas para intentar entrar al balotaje.

“Dejá de juntar dólares y juntá votos”. La campaña de Sergio Massa es un debate permanente y hasta Lula Da Silva, a casi 3000 kilómetros de distancia, lo olfateó. Por eso le dio ese consejo al candidato-ministro de Economía en Brasilia el lunes, mientras el “plan platita”, que había anunciado para atar su suerte al 22 de octubre se estaba convirtiendo en el “plan plantón”, con tantos no de gobernadores e intendentes peronistas. Bono bochorno.

Dónde hay un mango y dónde hay un voto más es el mantra del candidato de Presidente. Rascando de la urna electoral, detectaron que en la provincia de Buenos Aires 100.000 empleados públicos no fueron a votar en las PASO del 13 de agosto.

“Hicimos un cruzamiento del padrón con las bases de datos, también organismos descentralizados como ANSES, PAMI, ARBA y AFIP. Para darte una idea: en La Plata, sobre 200.000 que no votaron, 15.000 son empleados públicos”, le dice a TN un armador del Frente Renovador bonaerense. En la mayoría de esas cajas manda el kirchnerismo.

“Vamos a trabajar y dialogar con todos los que no fueron a votar acerca de la importancia de elegir, porque si no vas a votar otro elige por vos, sin importar dónde trabajan”, le dijeron a TN cerca de Kicillof.

Parecen minucias, pero no lo son. El 31 de agosto la tormenta de Santa Rosa pasó de largo, pero a UxP le trajo un alivio: los resultados del escrutinio definitivo de las PASO mostraron que se achicó la distancia entre los tres candidatos: Javier Milei, con el 29,86% (7.352.244 votos); Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza, 28% (6.895.941 votos): y Unión por la Patria, con Massa, 27,28% (6.719.042 votos).

En votos contantes y sonantes esto significa que:

Entre Milei y Bullrich, hay 456.303 votos de diferencia

Entre Bullrich y Massa,176.899

Entre Milei y Massa,633.202.

Además, casi 11 millones no fueron a votar, 1,6 millones lo hicieron en blanco, 745.000 eligieron candidatos que no entraron en las PASO.

En UxP hacen cuentas: sostienen que el 14% de los votos de Milei son exvotantes del Frente de Todos. Son casi 4,5 puntos: los que perdió desde las PASO de 2019 a las de 2023. De hecho, la meta -como ya señaló TN- es buscar 1 millón de votos más en conurbano.

Otro dato que los alienta: en las últimas encuestas de CABA hay votantes de Horacio Rodríguez Larreta que fugaron a Massa. Ese “alivio” para UxP contrasta con una economía y campaña caóticas.

Justo cuando terminaban de contar a los empleados públicos que no habían ido a votar, Massa anunciaba la suma fija, sin consultar a gobernadores e intendentes. ¿Daba por hecho que si era un pedido de Cristina y Máximo Kirchner las adhesiones iban a caer en cascada?

Lo que cayeron en cascada fueron los bolsillos rotos. “Ni a palos”, decían en la Gobernación cuando trascendía la posibilidad de que Axel Kicillof asistiría a los municipios para pagar el bono. “La Provincia no tiene resto para asumir el costo. No está previsto porque no tenemos recursos”, insistían. El mayor gesto que llegó desde La Plata fue decir: “En septiembre tenemos un aumento previsto de 15 %. Por eso con la mesa de seguimiento de paritaria veremos cómo se implementa el bono”.

¿La suma fija, un señuelo para los empleados públicos que no fueron a votar? En el oficialismo buscan hacer cirugía fina en el universo de los desencantados. “Tenemos miedo de insistir con los que no fueron a votar y que, por la bronca, nos voten en contra”, admiten.

En julio, Bullrich había denunciado: “En 13 provincias a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad; les controlan el voto”. Parece que en agosto el fenómeno Milei amortiguó el látigo. Así y todo, Massa fue el candidato más votado en La Plata, donde paradójicamente gobierna JxC con el larretista Julio Garro, pero es también semillero de empleados públicos.

Massa y Kicillof, el más votado en PBA, siguen sus campañas de familia ensamblada. ¿El gobernador van a participar de un acto con Massa? “Cuando Sergio lo requiera”, contestan. Hoy les tocó juntos en San Vicente. Después de un acto oficial, reciben a intendentes peronistas. Fiebre de sábado por la tarde.

En la gobernación bonaerense, Kicillof bajó línea por su reelección, con tres puntos. El textual:

1. GESTIÓN. Poner en valor todo lo hecho y que sentamos la bases de la transformación de la Provincia, Necesitamos otro período para continuar con esos cambios trascendentales en todas las áreas.

2. FUTURO. Somos la única oferta electoral que tiene un proyecto de futuro para la Provincia. Grindetti y Píparo solo la piensan como apéndice para poder llevar adelante el programa de recorte y ajuste que promueven sus candidatos a presidente. No les interesa la provincia ni lo que les pasa a los bonaerenses.

3. AXEL. Gobierna de manera cercana, activa, está presente en cada suceso, da la cara, se conoce toda la provincia. Es el candidato ´menos casta´ de todos.

También el Movimiento Evita se puso a juntar votos. Arrancaron con asambleas en Malvinas Argentinas, Berazategui, Florencio Varela y Tres de Febrero.

“Empezamos por el conurbano y las vamos a extender a todo el país. Son asambleas con la militancia y con gente que participa de los centros comunitarios, culturales, recreativos, etcétera. Se escucha a las vecinas, los vecinos, a las compañeras, a los compañeros para hacer una evaluación de la elección y luego se planifica nuestra forma de intervenir en la campaña, como una recorrida casa por casa”, le explicaba el miércoles a la noche un dirigente del Evita, a su jefe, Fernando “el Chino” Navarro. Las acciones son de abajo para arriba, todo una novedad en el oficialismo.