Sergio Massa: “Sabemos que muchos vecinos sienten frustración, pero no se resuelve volviendo para atrás”

“Si hay funcionarios que no andan, echémoslos y si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas", aseguró el candidato a Presidente de Unión por la Patria, quien durante un acto en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se mostró este sábado en el partido bonaerense de San Vicente, donde encabezó la inauguración de un paso bajo nivel y se refirió al escenario político actual que dejaron los resultados de las PASO. En este sentido, lanzó críticas a sus principales opositores —Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)— y deslizó un particular guiño a Cristina Kirchner, a quien parafraseó durante su discurso.

Al hablar, el titular de Economía estuvo acompañado de los ministros del Interior y Transporte, Eduardo “Wado” de Pedro y Diego Giuliano, y del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien —al toar la palabra— apoyó enfáticamente la postulación de Massa en las elecciones de octubre.

Fue al expresarse sobre los próximos comicios, cuando el funcionario pidió al electorado “no volver a la Argentina del pasado”. “Sabemos que muchos de los vecinos sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras genera la sensación del sabor amargo. Pero no se resuelve volviendo para atrás. Atrás está la violencia, el dolor, la pérdida de tiempo de trabajo, de poder adquisitivo”, dijo Massa.

Entonces hizo referencia a una de las frases más rimbombantes enunciadas por la Vicepresidenta meses atrás, cuando habló ella habló de “funcionarios que no funcionan” en el gobierno actual. Se trató de una declaración que quedó resonando fuertemente en aquel gabinete y que, en consecuencia, marcó un antes y un después en la relación de CFK con el jefe de Estado, Alberto Fernández.

Siguiendo una suerte de línea autocrítica sobre el presente que atraviesa el país, el ministro de Economía tomó aquellos famosos dichos de la presidenta del Senado y propuso con énfasis: “Si hay funcionarios que no andan, echémoslos. Si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas, pero no hagamos volver a la Argentina al pasado”.

En un contexto donde la fuerza del oficialismo quedó en tercer lugar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) —en las que se impuso el partido de Javier Milei como el más votado, seguido de Juntos por el Cambio—, Massa comparó su proyecto con el de sus opositores y apuntó contra estos “sin distinción” entre uno y otro.

Asimismo, advirtió que “si hay cambio de gobierno”, el boleto de tren va a pasar a valer 1.100 pesos y el mínimo de colectivo 700 pesos. “Porque una cosa es escuchar palabritas simpáticas haciéndose los picantes y los graciosos en la televisión, y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente”, remarcó con una clara crítica al diputado liberal.

“Uno plantea dolarización sin más, poner la banderita de EEUU en la puerta del Banco Central, y otros plantean dolarización cobarde: hacer convivir un ratito las dos monedas porque no se animan a plantearlo directamente. En realidad, todos sabemos que al mejor forma de hacer crecer a nuestra Patria es a partir de tener nuestra moneda fuerte y no depender de nada”, señaló el candidato a la presidencia.

Tras el paralelismo trazado entre el candidato libertario y Patricia Bullrich, la representante de JXC en octubre que peleará para llegar a Casa Rosada, Massa concluyó: “No queremos seguir siendo mendigos del mundo y pidiendo prestado, queremos vivir sobre el esfuerzo y el desarrollo de nuestra patria. Quiero comprometerme: ellos plantean menos ferrocarril, nosotros más. Ellos plantean cerrar la obra pública, nosotros más viaductos que unan a nuestra gente. Ellos plantean entregar nuestra moneda y transformar nuestra patria en un lugar sin destino de desarrollo porque no va a tener moneda propia. Nosotros planteamos vender el trabajo argentino para hacer nuestra economía fuerte”.