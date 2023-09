Dos tiroteos en partidos de fútbol americano intercolegial dejaron a un adolescente muerto y dos heridos

El primer ataque ocurrió en Baton Rouge, donde falleció un estudiante y fue herido un hombre de 28; en la balacera de Baltimore resultó lesionado un niño de 11 años.

Estados Unidos quedó conmocionado como consecuencia de dos tiroteos en dos partidos de fútbol americano colegial diferentes. En Baton Rouge, Luisiana, en medio del encuentro entre el local y Brusly High, se escucharon disparos que mataron a un adolescente de 15 años e hirieron a un hombre de 28. Al mismo tiempo, en Baltimore, Maryland, se interrumpió el encuentro entre Dunbar y Blakefield por el ruido de los disparos, que terminaron por herir a un niño de 11 años que está fuera de peligro.

El Consejo Escolar de West Baton Rouge envió un comunicado este sábado en el que se hizo eco de lo ocurrido: “Estamos profundamente entristecidos por el tiroteo que tuvo lugar en el partido de fútbol americano de Port Allen High/Brusly High el viernes por la noche. Nuestras primeras prioridades en este momento son ayudar a la familia del estudiante que murió y a todos nuestros estudiantes, y ayudar a la Oficina del Sheriff de West Baton Rouge en su investigación”.

“Aunque tuvimos seguridad adicional en este juego, terminó en un incidente trágico. En este momento pedimos oraciones por todos los involucrados. Tendremos equipos de crisis listos para hablar y ayudar a nuestros estudiantes en nuestras escuelas secundarias cuando se reanuden las clases el martes por la mañana. Y aunque ahora no esperamos ningún problema en las escuelas, tendremos una mayor presencia de seguridad en las escuelas durante el próximo período. No daremos ninguna información sobre el tiroteo. Cualquier solicitud de más información sobre el incidente o los involucrados deben comunicarse con la Oficina del Sheriff de West Baton Rouge”, continuó el mensaje, en un intento de no ofrecer atención al agresor.

Un helicóptero médico y una ambulancia fueron enviados a la escena para transportar a las víctimas a los hospitales, de acuerdo con la Policía, que también informó que no se hicieron arrestos inmediatamente después del tiroteo. Tampoco se encontró al sospechoso en Baltimore.

“Tenemos programas continuos en nuestras escuelas que enseñan a los estudiantes formas de resolver disputas con sus compañeros. Redoblaremos esos esfuerzos y trabajaremos con la Oficina del Sheriff, la Oficina del Fiscal de Distrito y otros en los próximos meses para enseñar a nuestros estudiantes que la violencia destruye la vida de muchas personas. Nuestras oraciones están con todos los afectados por esta tragedia. En momentos como estos, toda nuestra comunidad está de duelo. Amándonos y apoyándonos unos a otros, lo superaremos”, añadió el superintendente Chandler Smith.