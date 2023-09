Yanina Latorre opinó sobre la conducción de Marley en el homenaje a Silvina Luna: "Un horror"

La panelista de LAM se sinceró en vivo y expresó su indignación dirigida al conductor que se vio envuelto en una causa por abuso sexual.

Esta semana, la triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna inundó las redes sociales, donde muchos mostraron su rabia y desacuerdo luego de darse a conocer que Alejandro 'Marley' Wiebe iba a ser el encargado de conducir un homenaje a la actriz por la pantalla de Telefe. En relación a esto, Yanina Latorre se expresó abiertamente en LAM, donde se habló de la vuelta de Marley a la televisión después de ser acusado por abuso sexual en junio del 2023. Trascendida la acusación, el presentador no participó de la emisión de los Martín Fierro y desapareció de la pantalla como si se lo hubiera tragado la tierra. Si bien no hay ninguna prueba fehaciente de la denuncia que le realizó la presunta víctima de abuso, Yanina se animó a opinar sobre la situación y expresó: "Hay un montón de rumores que nunca Marley aclaró, ni para bien ni para mal. Tampoco hay una denuncia firme, todo en redes. Todas cosas que se dicen". Y agregó: "Hasta ahora, todo redes, pero digo, lo hacen desaparecer. Porque si a vos te chupa tres pitos, lo ponés en los Martín Fierro y hacés que Marley siga laburando como siempre, porque hasta ahora todo es de redes". En relación a la crítica del público de que el conductor está siendo "protegido" por los medios, Latorre aclaró: "Si no hay pruebas, no me puedo sentar acá, hablaría mal de nosotras que digamos cualquier pavada". "El que lo quiere volver a insertar, busca un tema como la muerte de Silvina. Desde el morbo, como es más grave la muerte de Silvina, así él entra y nadie se da cuenta. Igual la gente está mirando todo", sostuvo la panelista. Finalmente, con total indignación se descargó: "Es un error gravísimo. El homenaje de Silvina en este momento lo podría hacer otra persona. Para mí creyeron que era tan groso lo de Silvina que iba a limpiar el tapado de todo lo que se estaba diciendo de él. Metámoslo ahora, por ahí con el quilombo de Silvina y Lotocki pasa de largo y queda en el canal de nuevo. Me parece un horror". Por su parte, Ángel de Brito también manifestó que "es un error, y que el homenaje lo podría haber hecho Santiago (Del Moro) o Verónica Lozano, es decir, otros conductores del canal".