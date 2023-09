Cuánto deben durar las vacaciones, según una reciente investigación

Un grupo de especialistas elaboró y publicó una argumentación científica al respecto.

Las vacaciones son ese momento sagrado por el que esperamos todo el año. Sobre todo las de verano dado que, lógicamente, son más largas que las de invierno. Descansar de la rutina durante un tiempo se vuelve algo necesario y sumamente deseado para la mayoría absoluta de los mortales. Sin embargo a veces nos pasa que, mientras estamos en nuestras vacaciones, empezamos a "extrañar" la rutina y a hojear cada tanto cuánto falta para volver a los estudios o al trabajo. Esto es real, por más que parezca mentira. El New York Times publicó, no hace mucho, los resultados del informe bautizado "Vocation (after) effect on employee and well being. and the role of vocation activities, experiences and sleep", difundido por el equipo del Journal of Happiness Studies, el cual explica y revela una incógnita: cuál debiera ser la duración ideal de las vacaciones. Y cuántos momentos de descanso al año debiéramos tener. "Lo ideal son 8 días consecutivos de desconexión total, al menos dos veces al año y sin contar los días de trabajo". Así comienza diciendo la conclusión del informe, que lleva la firma de los especialistas Jessica de Bloom, Sabine Geurts y Michiel Kompier, los tres pertenecientes a la Universidad Radboud Nijmegen, en Países Bajos. El documento, que cuenta con 631 páginas de extensión, da todo tipo de argumentos científicos basados hasta en la psicología de por qué es necesario descansar cada determinado tiempo, así como también por qué debe durar tanto o cuanto tiempo esos descansos. "El descanso ideal debe rondar los ocho días debido a que, aunque no lo parezca a simple vista, en ese tiempo se alcanza la felicidad y satisfacción necesarias, que empieza a bajar en el día 11". La conclusión termina afirmando, sobre el final, que es desde ese día que "empezamos a sentir nostalgia y añoranza por nuestra rutina".