Los cambios de Elon Musk a Twitter permitieron que Rusia expanda el alcance de su propaganda

La investigación sugiere que el alcance e influencia de cuentas financiadas por el Kremlin creció desde que se desmantelaron los estándares de seguridad.

Desde que Elon Musk se hizo cargo de Twitter, para luego convertirlo en X, muchas cosas de la plataforma fueron cambiando. Estas transformaciones, y en especial en el área de seguridad, permitieron que crezca el alcance de la propaganda rusa, según un estudio de la Comisión Europea. "Un análisis preliminar sugiere que el alcance e influencia de cuentas financiadas por el Kremlin ha crecido en la primera mitad de 2020", asegura el estudio del grupo de análisis sin fines de lucro Reset, y agrega: "Esto se debio en partícular al desmantelamiento de los estándares de seguridad de Twitter". Antés de Musk, Twitter tenía la política de etiquetar y achicar el alcance de las cuentas financiadas por el Kremlin, o cualquier Estado, con la idea de mejorar la transparencia y minimizar el alcance de la propaganda. "Dejaremos de amplificar cuentas financiadas por los Estados a través de nuestro sistema de recomendaciones", publicó Twitter en 2020, pero, según reportó Business Insider, Musk eliminó esta política en abril de este año. El mes pasado, el Centro de Excelencia en Comunicaciones Estratégicas de la OTAN también acusó a Musk de que sus cambios hayan "aumentado dramáticamente la visibilidad del Kremlin en Twitter". En línea con sus duras políticas sobre la desinformación, el estudio encontró que las fallas de X en luchar contra el despliegue de información falsa responden a violaciones de las reglas que eran efectivas el año pasado. El magnate Elon Musk aseguró que su hija Vivian Jenna Wilson no desea verlo porque "piensa que cualquier rico es malvado" ya que "fue más allá del socialismo para convertirse en una comunista total". Musk culpó a la Crossroads School for Arts & Sciences de Santa Mónica, EEUU, de su mala relación con Vivian, su hija transgénero de 19 años, por infectarla con el “virus de la mente despierta”. Al respecto, se asegura que el cambio de género de su hija fue un efecto dominó que llevó al fundador de SpaceX a comprar Twitter como parte de su misión de acabar con la wokeness (movimientos políticos progresistas o de izquierda), según un extracto de la próxima biografía “Elon Musk”, que se publicó el jueves en The Wall Street Journal. El fundador de SpaceX dijo al autor Walter Isaacson que inicialmente estaba “optimista” con la decisión de su hijo hasta que en abril de 2022 Wilson “se convirtió en un ferviente marxista y rompió todas las relaciones con él”, revela el extracto.