Silvina Luna: la justicia se niega a pedir la autopsia y abogados advierten que "sin autopsia, no hay juicio"

Tres jueces ya se declararon incompetentes para ordenar la autopsia que podría probar el nexo entre las operaciones de Anibal Lotocki y la muerte de la modelo.

Luego de que la Justicia hiciera lugar al pedido del fiscal para preservar el cuerpo de Silvina Luna en la Morgue Judicial, tres jueces se declararon incompetentes para ordenar la autopsia. En ese sentido, el abogado Miguel Ángel Pierri advirtió: "Sin autopsia, no habrá juicio". “Se acaba de producir el peor de los resultados que es la muerte de Silvina. Lo que queda ahora, voy a ser claro y directo es: si no hay autopsia, no habrá juicio", declaró Pierri en C5N y agregó: "Acá es necesario que los jueces que se van declarando incompetentes, durante el día de hoy ya creo que ya es el tercero, llegue uno y diga que sí, vamos a hacer la autopsia". Para el abogado, la realizaciónd el autopsia es importante para "probar e investigar si realmente esta causa de muerte se vincula con los actos del doctor Lotocki. Más allá de todo lo que comentamos y sabemos, si hay una hecho causal, una relación entre esta muerte, ese virus intrahospitalario, esa insuficiencia renal, todas estas consecuencias concatenadas de actos que terminaron en su internación de 79 días y su muerte”. "Lotocki se va a defender por supuesto. Va a decir miren a mi no me pueden juzgar nuevamente", aseguró Pierri. "Hay un principio donde dice que a una persona no se la puede juzgar nuevamente pero claro, si en la autopsia se llega a probar esta vinculación, entonces hay que abrir una investigación de averiguación de causales de muerte. Esa es la carátula que tendría que llevar hoy esta investigación. De ahi en mas se va a desandar todo. Es una batalla entre peritos médicos y químicos”, detalló el letrado. Tres jueces se declararon incompetentes para ordenar la autopsia de Silvina Luna, que murió el jueves en el Hospital Italiano luego de batallar varios meses con una enfermedad renal a causa de una mala praxis en una operación estética realizada por el médico Aníbal Lotocki en 2011. El titular del Tribunal Oral 28, Carlos Rengel, quien condenó a Lotocki, aseguró que no es su esfera ordenar la autopsia y solo hizo caso al pedido del fiscal Sandro Abraldes, que ordenó la preservación del cuerpo de la actriz. Tras ello,el caso pasó al juez subrogante Alejandro Ferro, en el juzgado 36 de Capital donde Fernando Burlando inició un expediente por homicidio. En ese caso, el magistrado también se declaró incompetente y un tercer juez, Luis Schlegel, delegó la decisión de realizar la autopsia del cuerpo. "En estas horas, ningún juez quiere ordenar la autopsia al cadáver de Silvina Luna", indicó Leandro Gabriele en C5N. El cuerpo de la actriz está en la Morgue Judicial de la calle Viamonte desde las 14. Por el momento, esta preservado en una cámara para el momento de la autopsia y las pericias correspondientes. Según precisó el Fernando Burlando que representa a la víctima, todavía "no se decidió la autopsia, se decidió preservar el cuerpo de Silvina". Además señaló que "puede quedar cinco años en la morgue" y pidió "respetar a la familia, hacer la diligencia y notificar a todas las partes". En una entrevista en C5N, Burlando reclamó que se haga la diligencia "a ver si existe un nexo causal o no". En ese sentido continuó: "A ver si Lotocki tiene que ver con esta muerte, con este homicidio o no, que es lo que denunciamos, y que le entreguen el cuerpo a la familia así la puede despedir". El fiscal Sandro Abraldes, quien el jueves obtuvo la preservación del cadáver (que aún no fue autopsiado), pidió que al momento de efectuar esa tarea se determine "la causa y diagnóstico de muerte; la determinación de procedimientos médicos o quirúrgicos previos tendientes a la modificación corporal (estético); la verificación sobre la presencia de sustancias extrañas o ajenas al organismo que pudieran haberse introducido con motivo de los procedimientos señalados en el punto anterior, con indicación de las regiones o partes corporales de hallazgo". De esta manera, busca precisar la responsabilidad del principal condenado, el médico Aníbal Lotocki, para determinar si sus prácticas fueron la causa de la muerte. En ese marco, también solicitó "el pormenorizado análisis de los sistemas cardiorrespiratorio y renourinario, tendiente a verificar la existencia de patologías que pudieran tener relación con los procedimientos antes señalados". Otro de los detalles que requirió fueron "la especial exploración de la zona glútea, cuádriceps, isquiotibiales y muslos; la detección de polímeros o metacrilato y la preservación de todas las muestras de anatomía patológica necesaria para experticias posteriores, en especial ambos riñones y el sistema reno escretor". Finalmente, señaló que "deberán remitirse al Cuerpo Médico Forense todos los antecedentes y constancias médicas de Luna obrantes en la causa (estudios, historia clínica, peritajes y demás prácticas relacionadas), así como la historia clínica completa confeccionada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, cuya obtención deberá concretarse mediante orden de presentación, en atención a la urgencia del asunto".