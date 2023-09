Roger Nediani habilitó una obra de pavimentación en el barrio La Fraternidad

La obra tiene una longitud de más de 200 metros lineales, desde la calle Jerónimo Rebotaro hasta la calle Coronel Rivas.

El miércoles a la tarde, el intendente Roger Nediani inauguró la obra de pavimentación de la Calle 1008 del barrio La Fraternidad de la ciudad de La Banda, en el marco del Plan Integral de Mejoramiento de Calles impulsado desde su gestión.

La obra tiene una longitud de más de 200 metros lineales, desde la calle Jerónimo Rebotaro hasta la calle Coronel Rivas, y fue ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Ordenamiento Urbano.

El jefe comunal estuvo acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, la Diputada Provincial Mariana Morales, por funcionarios municipales, y vecinos de la zona que manifestaron su alegría ante la apertura de esta obra tan anhelada.

En la oportunidad, el intendente Roger Nediani, declaró: "La verdad que es muy satisfactorio poder compartir la inauguración de estos más 200 metros de pavimentación de la Calle 1008 en presencia de la presidenta de la Junta Vecinal del barrio La Fraternidad, Nilda Quinteros, y los vecinos de la zona que venimos trabajando todo este sector”.

“Recordemos que días atrás inauguramos la calle Antonino Taboada que justamente tiene una intersección con la Calle 1008, y ésta a su vez con la calle Jerónimo Rebotado que sale al Paseo de Trujillo que son 2200 metros de paseo que próximamente vamos a inaugurar".

Agregó: "Lo importante de todo esto, es que cada vez que tenemos la posibilidad de inaugurar una obra, la posibilidad de conversar y escuchar a los vecinos, ya que ni bien terminamos algo ya comienzan los pedidos de otro tipo de obras y está muy bien que así sea. Sólo quiero pedir un poco de paciencia que los recursos son limitados, pero estamos haciendo un esfuerzo para llevar diferentes obras a todos los barrios y que vamos a seguir avanzando”.

“Recién hace casi un año que comenzamos la gestión y ya tenemos más de 80 cuadras pavimentadas en la ciudad, además de las obras de desagües y cordón cuneta que se vienen haciendo, vamos a seguir trabajando juntos con el apoyo del vecino y sin ninguna duda vamos a hacer que La Banda crezca y se siga desarrollando como absolutamente todos los bandeños queremos que sea, todos debemos vivir mejor".

Por su parte, la presidenta de la Junta Vecinal, Nilda Quinteros, expresó: "Para mí esto es maravilloso, desde que estoy como presidenta de la Junta Vecinal, las obras se están haciendo, se cumplen y todo esto ayuda al crecimiento y a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Queremos que este tipo de obras continúen y seguir con mas obras para que los vecinos tengamos una mejor calidad de vida y esto es muy gratificante y muy satisfactorio".

Otra vecina, Juana Loto, señaló: "Agradecerle al intendente Roger Nediani porque después de 30 años es la única gestión que nos ha hecho realidad nuestro sueño de asfaltar esta calle, agradecemos su gestión y a todos sus colaboradores".

Por último, el ex presidente de la Junta Vecinal del barrio, Dante Sequeira, subrayó: "Esto es un sueño hecho realidad, fue una lucha constante durante 30 años y estamos más que agradecidos al intendente Roger Nediani. Sabemos la situación económica que está pasando el país, pero a pesar de eso hace obras y la hace más linda a La Banda. Tenemos el Paseo de Trujillo muy cerca que aquí que es un lujo así que como no apoyar a la gestión, como no estar agradecido, hoy me toca ser un vecino muy agradecido".