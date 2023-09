Fernando Burlando pide que se suspenda la autopsia al cuerpo de Silvina Luna: “Queremos evitar inconvenientes”

El abogado de la familia de la modelo conversó con “Buena Semana” y aseguró que no se están respetando derechos constitucionales.

Este domingo, Fernando Burlando anunció que pedirá la postergación de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna. Al aire de Buena Semana (TN), el letrado explicó que esta solicitud se basa en dos argumentos: no fueron notificadas todas las partes involucrados en el caso contra Aníbal Lotocki -a quien la modelo había denunciado por mala praxis- ni se están respetando todos los derechos constitucionales. “Queremos evitar inconvenientes a futuro”, expuso.

Durante la charla con Mariana Segulin y Federico Wiemeyer, el defensor de la familia de la ex Gran Hermano explicó los motivos de su petición para suspender la autopsia programada para este lunes a las 9.

“No tiene que ver con una suspensión sino con garantizar la viabilidad de la autopsia. Si bien es cierto que el juez tiene la posibilidad, como medida de urgencia, de realizar la autopsia, lo que nosotros decimos es que se tiene que notificar correctamente a todas las partes”, manifestó.

En ese sentido, agregó que su mayor temor es que si no se cumple con todos los requerimientos es posible que en el corto plazo se ordene la nulidad del proceso. “Estas medidas que a veces tienen que ver con las urgencia que despiertan el enojo por la inacción de la Justicia, por lo menos pretendemos que se hagan formalmente bien y respetando derechos constitucionales para que el día de mañana no puedan ser recusados”, indicó.

“Les pido a los jueces que por un minuto se pongan en el lugar de la víctimas”, cerró en un sentido pedido a los magistrados.