Javier Milei explicó por qué Juntos por el Cambio propone una “dolarización sangrienta”

El candidato a presidente por La Libertad Avanza defendió su iniciativa de eliminar el Banco Central y tomar el dólar como moneda; “El bimonetarismo que propone Juntos por el Cambio va a una hiperinflación, y termina en una dolarización sangrienta”, dijo.

Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, defendió su propuesta de dolarización y dijo que la oferta de Juntos por el Cambio, de bimonetarismo, es una iniciativa “cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación, en una dolarización sangrienta”. Se quejó de comparaciones “maliciosas” con Jair Bolsonaro, y reveló que pretende llevar a cabo una reforma del Poder Judicial.

“Nosotros queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos”, explicó. Y agregó que tiene la iniciativa técnica para dolarizar. “Tenemos cinco variantes para hacerlos”, manifestó. “Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojas en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo”, agregó en diálogo con José Del Rio, en su programa Comunidad de Negocios por LN+.

Le respondió, sin nombrarlo, a Melconian: “Los comentarios de gente que no tienen idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que me digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un ábaco”. Además, ironizó: “Quizá Melconian no lo sabe, pero el origen del dinero es privado, no es mi problema que él no lo sepa”.

Así, explicó a qué se refiere con “dolarización sangrienta”. “Porque si verdaderamente vas a ir a un esquema monetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una hiperinflación en pesos”, aseguró.

“Por qué es ‘sangrienta’, porque a la postre terminás en un proceso de dolarización, pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de la pobreza... Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público”, disparó.

Por eso, el diputado, consideró que debe explicarse cómo funciona la dolarización. “Hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, el cambio de portafolio deja al 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Central”.

Argumentó que una vez que se elimine el Central se reduce el riesgo de hiperinflación: “La única forma de evitar la híper es rescatar los pasivos del Banco Central . El problema dentro del Banco Central es mucho más grave que el que tenés afuera. Lo que hace la eliminación del Central es eliminar el riesgo de híper”.

También se mostró firme en su convicción y aseguró que avanzaría en esa reforma pese a una eventual negativa de la oposición: “Veo que del otro lado hay mucha chicana política y poco conocimiento. Pero nosotros vamos a ir y vamos a cerrar el Banco Central”.

Posición de La Libertad Avanza tras las PASO

Milei aseguró que su espacio está en condiciones de ganar la elección general de octubre en primera vuelta y apuntó contra el kirchnerismo: “La mejor forma de sacar al kirchnerismo somos nosotros”. Además, entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios indicó que para conseguirlo deberá mejorar la fiscalización en los colegios y las mesas, y lograr que más gente vaya a votar.

“Está claro que las PASO dejaron ver que las ideas de la libertad son mucho más que una fuerza testimonial, sino que estamos en condiciones de compartir y ganar”, dijo el diputado nacional. “Si nosotros mejoramos la fiscalización y que más gente vote, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y terminar con el kirchnerismo. Sería histórico que pierdan con una fuerza que nació hace dos años”.

En ese sentido, explicó que a diferencia de otros outsiders de la política como Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos, la virtud de su espacio fue que no se montaron a estructuras preexistentes. “Nosotros hicimos una nueva estructura y le ganamos a las dos estructuras que gobernaron los últimos 70 años”.

A su vez, se quejó de las comparación con Bolsonaro, e ironizó: “A veces algunas de esas comparaciones son maliciosas. Es parte de lo sucio que es la política, y de asesores roñosos”.

Volvió a enfatizar: “Somos los únicos que podemos cambiar las cosas”, dijo y agregó: “El problema es que los políticos que tienen que hacer la reforma son parte del problema. Ninguno de ellos están dispuestos a hacer esos cambios porque tienen que ceder es sus privilegios”.

Reforma del Poder Judicial y libertad de prensa

Más tarde, enfatizó que su gabinete económico viene trabajando “en las sombras” desde hace más de un año y reveló que prevén cambios en la Justicia. “El sistema judicial hay que reformarlo, hay varias cuestiones, hay una que a mí me genera profunda irritación que es que el Poder Judicial tenga que depender de las decisiones del jefe de Gabinete”.

Dijo que su compromiso “en serio” inicia con el nombramiento de un ministro de Justicia que avale estos cambios. “La Justicia, por otra parte, está contaminada en términos políticos. Nuestra idea es nombrar un ministro de Justicia y las reformas que hay que hacer para que sea lo suficientemente independiente. Los otros espacios necesitan una corte adicta para que no lo metan presos”.

También propuso que el sistema judicial tenga su propio presupuesto independiente: “Una solución más radicalizada es que tenga una partida asignada que no la pueda tocar nadie”.

Acerca de la libertad de expresión y de prensa enfatizó que los medios de comunicación no deben tener pauta del estado. “La libertad de prensa es fundamental para poner en caja al poder. Ojo, si vos tenés pauta no es libre. Cuando tu medio depende de la pauta eso no es libertad. Vos no podés recibir fondos del estado”.

Su emocionalidad y la relación con Fátima Flórez

Por último, hizo referencia sobre su estado emocional y su reciente relación con la actriz y humorista Fátima Flórez. Se quejó de operaciones: “Es parte de las operaciones de la berretada y de las operaciones en las cuales se meten algunos periodistas. Es una falacia. Una cosa es el costado humano y otra es como en este canal que siempre traen gente a ensuciarme”.

Llenó de elogios a su novia. “Estamos muy felices es una mujer estupenda y formidable. Estamos hablando de una mujer superlativamente hermosa. Te rompe los ojos. Muy talentosa, hace un trabajo fenomenal”. “Estamos hablando de una mujer sumamente inteligente y un sentido del humor fabuloso”.

Reforzó que se encuentra muy enamorado: “Es imposible no ser feliz al lado de una mujer tan espectacular”.