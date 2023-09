Inesperada revelación: aseguran que el universo tiene el doble de la edad estimada

Desde la Universidad de Ottawa explicaron el motivo por el cual el universo y las galaxias tempranas presentan miles de millones de años de antigüedad.

La evolución y el desarrollo de la astronomía, la ciencia que estudia los cuerpos celestes en el espacio exterior, llevó a revelaciones impensadas dentro del mundo académico. En este contexto, un reciente informe indica que el universo podría tener el doble de edad que lo establecido por las estimaciones actuales. La revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publicó el pasado 7 de julio un artículo titulado "Observaciones tempranas del universo" que pone el ojo sobre el fenómeno de las galaxias tempranas. Rajendra Gupta, profesor adjunto de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ottawa, Canadá, explicó qué impacto tienen estos descubrimientos en los conocimientos preestablecidos sobre la edad del universo y el espacio exterior: “Nuestro modelo recién diseñado alarga el tiempo de formación de galaxias en varios miles de millones de años, lo que hace que el universo tenga 26.700 millones de años y no 13,7 como se había estimado anteriormente”. Según Gupta, la coexistencia de esta teoría con la expansión del universo permite extender el tiempo de formación de galaxias en varias millas de millones de años. Además, el experto cuestionó la interpretación tradicional de la “constante cosmológica” responsable de la expansión acelerada del universo y aconsejó una revisión. En 2021, la edad del universo fue calculada en 13.700 millones de años a través del modelo de concordancia Lambda-CDM, es decir, el modelo de concordancia del Big Bang. Se trata de una lógica compuesta que explica las observaciones cósmicas de la radiación de fondo de microondas, así como la estructura a gran escala del universo y las observaciones realizadas de supernovas, arrojando luz sobre la explicación de la aceleración de la expansión del Universo. Las galaxias, que existen apenas 300 millones de años después del Big Bang, muestran sin embargo un nivel de madurez y masa que data de miles de millones de años de evolución cósmica, lo que permite inducir la vejez del universo que habitamos. Además, son sorprendentemente pequeños, lo que añade otra capa de misterio a la ecuación. La teoría surge a partir del denominado “corrimiento hacia el rojo” de la luz proveniente de galaxias distantes: según Gupta, “al permitir que esta teoría coexista con el universo en expansión, es posible reinterpretar el corrimiento al rojo como un fenómeno híbrido, en lugar de puramente debido a la expansión”.