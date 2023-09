Juliana Díaz confirmó que volvió con Maxi Giudici antes de su debut en El Bailando

Los ex participantes de Gran Hermano anunciaron que volvieron a apostar al amor tras distanciarse por algunos meses.

A horas del estreno del Bailando 2023, Juliana Díaz confirmó que retomó su relación con Maxi Giudici. Los ex Gran Hermano se habían separado meses atrás, aunque se siguieron frecuentando. Desde que terminaron, los rumores de una reconciliación estuvieron latentes, aunque ambos lo negaban. Finalmente ahora la santafesina confirmó la vuelta de la pareja. Juliana, que logró convencer a Marcelo Tinelli para que la llame al Bailando 2023 mediante un video en Instagram, habló sobre los rumores de una nueva oportunidad con Maxi y fue tajante. "A veces nos vemos. Hay mucho amor todavía, pero bueno, estamos separados por el momento. Estamos afrontando los dos situaciones muy diferentes", dijo en la alfombra roja del reality. Una semana después de las fotos del Bailando y dos días antes de su debut en el Bailando, Juliana Díaz confirmó que volvió con Maxi. " Estoy en una relación, algo así, con Maxi obviamente. Estamos bien. Se podría decir que volvimos. Me va a venir a ver al 'Bailando', si no va, lo mato. Está contento de que yo esté acá, es algo difícil para nosotros porque es algo totalmente nuevo. Pero lo viene manejando bien", declaró al respecto.