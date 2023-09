Video: Rauw Alejandro volvió a llorar en el escenario por Rosalía

El cantante puertorriqueño no pudo contener las lágrimas al cantar una canción que escribió para su ex pareja.

Semanas atrás, Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron que su relación había llegado a su fin tras haberse comprometido. Esto causó mucha tristeza en sus fans, que apoyaron a sus artistas en este difícil momento. De hecho, en sus últimos shows en España, el cantante puertorriqueño no pudo contener las lágrimas al cantar algunas canciones hechas para su ex pareja. En el marco de la gira "Saturno World Tour", la primera parada fue en una ciudad del viejo continente. El cantante se presentó el 26 de Agosto en Valencia, España, el recital fue un total éxito agotando todas las entradas. En su último show, Rauw Alejandro lloró en pleno escenario mientras cantaba "Hoy aquí". El público al ver que en ese momento el artista empezó a estar más bajo de ánimo flo empezó a ovacionar. Además, Raúl también se mostró muy angustiado en su presentación en Barcelona, donde cantó por primera y única vez su última canción "Hayami Hana”, dedicada a la cantante española tras la separación. "No la voy a cantar más en mi vida", afirmó Rauw, visiblemente emocionado, mientras se enfrentaba a la canción que marcó una etapa de su vida junto a Rosalía. El artista también rindió homenaje a su relación al interpretar “Beso", una de las tres canciones del EP “RR" que lanzaron juntos a principios de año y que se convirtió en un éxito global.