Bullrich volvió a apuntar contra Milei: “No sé cuál es el plan económico, lo que plantea es inaplicable”

La candidata de Juntos por el Cambio criticó al líder de La Libertad Avanza y disparó contra la dolarización. Además dijo que es “un teórico de la economía”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a apuntar al líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, con críticas a la dolarización y sostuvo que “está bien una economía de mercado”, aunque remarcó que “la sociedad no es mercantilista”.

La exministra de Seguridad sostuvo: “No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora. Había dicho ‘dolarización’, con eso generó una intuición, sobre todo en los jóvenes que piensan en dólares, de que iba a dolarizar el país y ahora dice ‘mi programa va a durar 35 años’. Bueno, los jóvenes esos van a tener 60 años ¿Cuál es el plan económico que tiene?”.

“Milei es un teórico de la economía, habla de una cantidad de autores, como yo como cientista política podría hablar sobre una cantidad de autores y darte una cátedra. Ahora, lo que planteó es imposible, es inaplicable”, agregó en diálogo con TN.

En tanto, insistió con que “no sabemos cuál es el plan” y describió al líder liberal como un “economista teórico”. “La economía real es la que te sentás el 10 de diciembre y ese día agarrar el volante para llevar adelante los cambios que el país necesita”, explicó.

“Nosotros sabemos qué vamos a hacer el primer día, que leyes vamos a derogar, qué leyes vamos a votar, cuáles son todas las trabas que tiene la argentina, donde está el costo argentino que tiene que bajar para que la Argentina sea competitiva. Cómo vamos a ayudar a las PyMEs. Tenemos muy en claro todos y cada una de las decisiones que vamos a tomar en política económica, en política social, en seguridad, en educación”, señaló.

Además, la referente del PRO remarcó que “el ser humano argentino está herido” y volvió a criticar la mirada del economista liberal: “Está bien una economía de mercado, ahora la sociedad no es mercantilista. A la sociedad y al ser humano hay que cuidarlo”.

Por otro lado, se refirió al rol de Mauricio Macri en la campaña electoral con vistas a los comicios generales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre, donde se enfrentará al propio Milei y al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, entre otros nombres.

Después de los acercamientos públicos entre el expresidente y el economista libertario tras las PASO, la exministra de Seguridad se refirió al papel que busca que ocupe el referente político del espacio durante las próximas semanas.

“Me parece que nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio, de ‘qué iba a hacer Macri’ y me parece que no tenemos que estar presos. Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no de propuestas”, expresó Bullrich.

Y completó: “Nosotros le hablamos a los 46 millones de argentinos, les vamos a plantear nuestras propuestas, les vamos a plantear comparativamente por qué no el kirchnerismo y por qué el kirchnerismo plantea que aunque no sea gobierno, va a querer seguir destruyendo la Argentina. Vamos a debatir de manera civilizada con las ideas de Milei. Si alguien no quiere estar en ese camino, es su decisión. Yo no creo que Macri esté en ese lugar, él aclaró que no está en ese lugar”.

Mientras tanto, este lunes Bullrich se prepara para presentar a algunos de los nombres que tendrán peso en un eventual gobierno suyo en caso de ser elegida. Tras la oficialización de Carlos Melconian, se espera que haya una reunión con los “equipos de gobierno” que hay en el entorno de la exministra.