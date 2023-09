Dejó a la perra al cuidado de su mamá y le preguntó cómo estaba, tras la respuesta le dijo: "No me va a querer más"

Una usuaria de Twitter compartió el divertido chat que tuvo con su madre sobre el cuidado de su mascota, pero recibió una curiosa actualización de los tratos que le daba al can.

A través de las redes sociales se pueden encontrar graciosas anécdotas de diferentes personas sobre cualquier tipo de temas. El contenido relacionado con animales, siguiendo las últimas tendencias, se suele viralizar en las plataformas por diferentes motivos. En este caso, una mujer le dio cuidados excesivos a la hora de darle de comer a su perra e hizo estallar a las personas de la red.

La usuaria de Twitter “Marinagngl” publicó una particular captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con su madre. En la misma, las mujeres hablan sobre el cuidado de la perra que le encargó la autora del viral.

Marina Guillén, quien escribió el tuit, aparentemente se fue de viaje por lo que debía dejar a su mascota sola en su hogar. Ante esta situación, decidió pedir la ayuda de su mamá para que ella cuide de la perra.

“A los que me preguntáis que qué tal lleva Mía (la mascota) mi ausencia…”, fue lo que redactó la joven en la publicación de la famosa red social de la “X”. Junto a estas palabras, adjuntó la imagen de la conversación.

“Marina, le voy a hacer lentejas cocidas con zanahoria, calabacín y algo de patata a Mía como guarnición con merluza a la plancha desmenuzada”, fue lo que le mandó su madre a la autora del viral por la aplicación de mensajería instantánea. Si bien parece una orden en un lujoso restaurante, se trata de la comida para la perra.

Como respuesta a este curioso y gracioso mensaje, la muchacha le explicó a su progenitora que si continúa con ese excesivo tratamiento, la mascota no la va a querer a su dueña cuando esta vuelva. “Mamá la perra cuando vuelva no me va a querer”, fue exactamente lo que le escribió a su madre.

Si bien se puede deducir que la mujer le otorgó al animal un trato digno de lo que merece, en lo que se refiere al primer mensaje de la captura de pantalla se puede intuir de la misma manera que este es algo extremo. El nivel de detalle que tenía la comida de la perra es un ejemplo clarísimo de ello.

El tuit viral estuvo a poco de llegar al millón de reproducciones y superó la cifra de 10 mil “Me Gusta” en menos de 24 horas. Por su parte, la curiosa conversación causó furor entre los usuarios, cosa que los obligó a comentar sus opiniones.

“Mía está como una reina con tu madre, no va a querer volver contigo”, “te va a mirar con cara de desprecio cuando le pongas pienso”, y “podría pasar perfectamente por el menú de un niño, eso es amor del bueno”, son algunos ejemplos del tipo de respuestas que se publicaron.