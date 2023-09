Osvaldo Granados habló en su columna diaria en Radio Panorama y aseguró que “Milei ya se está poniendo el traje de presidente”.

Como cada día, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna sobre política y economía en Radio Panorama y aseguró que con el presente de Massa, Javier Milei se perfila cada vez más como el ganador de las próximas elecciones.

“Hoy el debate está un poco desperfilado porque hay un economista y dos abogados. Y el conomista es brillante. Massa tiene que lidiar con una inflación de un 13% o 14%, que va a ser récord en 30 años. Después la UCA va a sacar la cantidad de pobres, tiene un dólar que sube y no puede frenarlo. Además, salió a decir que si gana la oposición, el bolet de colectivo va a llegar a 700 pesos, el tren va a costar 1.100 pesos...” remarcó Massa sobre el presente de Sergio Massa y agregó: “Milei ya está actuando como presidente. Ya habló de la Corte Suprema de Justicia y dijo que con él va a tener una libertad total, que desde el punto de vista económico no van a depende de ningún político y van a manejar su propio dinero”.

“El 98% de la gente todavía no sabe qué es lo que puede pasar con la dolarización, a qué se refiere o qué es, si se puede hacer o no... Es muy difícil de explicar cómo se puede llevar a cabo y de entender desde otro lado”, señaló sobre el proceso de dolarización que propone Milei y se preguntó “¿Qué es lo que se puede esperar en materia económica? Por ahora, nada, hay mucha incertidumbre”.

Sobre la posición de Sergio Massa, Granados destacó que está tratando de conseguir el acompañamiento de los gobernadores. “Massa está muy abandonado por el resto: A Alberto Fernández no lo puede digerir, con Scioli está enemistado, Cristina no habla, Máximo no aparece al lado de él, Wado de Pedro se borró y la que da las órdenes sobre la campaña es Mariela Galmarini. Da la sensación de que lo dejaron solo a Massa, no es de paladar negro de La Cámpora y por ende no saben, si llega a tener poder, si pueden contar con él o no”.

“Milei ayer se mostró con Gerardo Martínez, de la CGT, para tratar lo de la Reforma Laboral. La UOCRA tiene un sistema laboral muy particular con respecto al resto: cuando alquien trabaja en una obra tiene una especie de seguro. Y quieren extender eso para todo el resto de trabajadores”.

Por último, Granados remarcó que “en los 4 años de Fernández, el dólar subió un 400%. Hacer campaña con estos números exigen a Massa mucha imaginación. Se dieron cuenta de que Massa nunca va a hablar del presente porque no puede ser peor. Tiene que hablar del futuro”.