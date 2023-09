Copa Santiago: se definieron los clasificados al torneo de la Federación Santiagueña

Con la clasificación de Defensores de Forres y Belgrano de Nueva Esperanza, hay siete equipos que buscarán un lugar en el Torneo Regional Federal Amateur.

El domingo de acción en el fútbol santiagueño dejó los dos últimos clasificados a la Copa Santiago, certamen que organiza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero y que entrega el último cupo para el Torneo Regional Federal Amateur.

Defensores de Forres venció a su clásico, Atlético Forres, por 4-3 en los penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, en el partido que definió al otro representante de la Liga Santiagueña de Fútbol en el certamen provincial.

En tanto que Belgrano de Nueva Esperanza eliminó a Newell’s de Santo Domingo al empatar 2-2 en el partido de vuelta de local y, gracias al 2-1 conseguido en la ida, alcanzó el pasaje al certamen provincial.

De esta manera, estos dos equipos se suman a Independiente de Fernández, Los Dorados de Las Termas, San Lorenzo de Pozo Hondo, La Ensenada de Quimilí y Talleres de Frías en la lucha por quedarse con la Copa Santiago y clasificarse al Regional.

La Copa Santiago organizada por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero se disputará de la siguiente manera:

Primera Fase

Partidos de ida (10 de septiembre):

• A: San Lorenzo vs. Independiente

• B: Belgrano vs. Defensores

• C: Los Dorados vs. La Ensenada

Las revanchas serán el 17 de septiembre.

Semifinales

Partidos de ida (24 de septiembre):

• Talleres vs. Ganador de A

• Ganador de B vs. Ganador de C

Las revanchas serán el 1 de octubre.

La final de la Copa Santiago se disputará el domingo 8 de octubre en un estadio a confirmar que será en la ciudad Capital de Santiago del Estero o bien en la ciudad de La Banda.

Cabe recordar que ya hay ocho equipos clasificados al Torneo Regional Federal Amateur 2023/24 que buscarán el ascenso al Torneo Federal A. Por cada una de las ligas regionales, los equipos son los siguientes:

• Liga Santiagueña: Vélez de San Ramón, Unión Santiago y Sarmiento.

• Liga Termense: 25 de Mayo.

• Liga del Noroeste: San José FC y FIDA de Arenales.

• Liga Quimilense: Sportivo Tintina.

• Liga Cultural de Frías: Instituto Tráfico.