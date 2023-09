Juntos por el Cambio y Unión por la Patria repudiaron el acto de Victoria Villarruel

Bullrich enfatizó que "no utilizaremos la tragedia con fines políticos electorales". Andrés "Cuervo" Larroque, junto con Horacio Pietragalla, solicitaron la cancelación del acto.

La candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, encabeza este lunes en la Legislatura Porteña un homenaje a las víctimas de los ataques de grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) junto a la legisladora Lucía Montenegro.

Ante este hecho, distintas organizaciones sociales y políticas manifestaron su rechazo al evento e incluso organizaron una marcha al parlamento porteño para repudiarlo. Pero también hubo reacciones de las principales fuerzas que disputarán la presidencia de la Nación el próximo 22 de octubre. ”No vamos a hacer política electoralista con los muertos”, aseguró la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En diálogo con Radio La Red, la exministra de Seguridad de la Nación dijo que tanto ella como su espacio quieren que la historia argentina “consiga un punto de encuentro, en donde víctimas y victimarios se encuentren, pero no así con un evento”. ”No me parece que en medio de la angustia social nos metamos a discutir con respecto a la historia argentina. La historia argentina se va a discutir cuando realmente bajemos los ánimos y no la usemos como acto de campaña”, sentenció Bullrich.

Por el lado del oficialismo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, afirmó a Radio Provincia que “es una provocación, es un tema bastante saldado en amplias mayorías de la sociedad que a partir de lucha de organismos de DDHH, y con la llegada de Néstor y Cristina Kirchner se consolidó. Es una provocación que lo único que busca es reabrir debates que entiendo que la democracia había saldado”.

En rechazo a esa actividad, un conjunto de organizaciones integrado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, convocaron a una concentración para este lunes a la tarde a partir de las 16.30 frente a la sede de la Legislatura.