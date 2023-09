Video: vecinos lincharon a un ladrón por robarle a un comerciante y balear a un hombre en la pierna

El violento episodio fue registrado en un video que se viralizó en redes sociales. “Esta es zona liberada”, se quejó una de las personas que vive en el barrio.

Un delincuente le robó a un comerciante de Quilmes y baleó en la pierna a un hombre al que intentó sacarle la camioneta. Sin embargo, antes de podes escapar, los vecinos lo atraparon y lo lincharon en medio de la calle.

El dramático episodio ocurrió este fin de semana por la tarde en la intersección de las calles Cuelli y 383, del barrio Las Palmas. Toda la secuencia quedó registrada por los presentes que posteriormente viralizaron el video en redes sociales.

Cuando el ladrón fue interceptado, los vecinos le sacaron el arma y le pegaron patadas en el suelo para retenerlo hasta que llegó la Policía. Así puede observarse en las imágenes, donde, además, se ve el arma que utilizó a un costado del piso.

“Primero, entró a robar a una cerrajería y le dio un culatazo en la cabeza al cerrajero. Cuando se iba, salieron todos los comerciantes y vecinos a correrlo. Lo estaba esperando un auto rojo, pero como vio (el cómplice) que lo estaban por atrapar, se fue y lo dejó corriendo”, relató Gabriel, un los vecinos de la zona a TN.

En ese contexto y ya acorralado, “empezó a los tiros contra la gente que lo estaba corriendo”. “A las dos cuadras se cruza con el señor de la camioneta y se la quiere robar para poder fugarse. Como el señor se resistió, le pegó en la pierna y siguió corriendo, hasta que se trastabilló y se cayó”, explicó. Fue allí cuando finalmente lo atraparon y comenzaron a golpear.

“Ya estamos cansados, este barrio es tierra de nadie. Desde que terminó la pandemia es terrible. Este no fue el único hecho, todos los días ocurren hechos similares, a mí me han querido robar la camioneta dos veces con mi nena de 5 años, adentro. Tenemos alarma vecinal, particular en casa y una seguridad que nos viene a cuidar cuando entramos y así y todo no paran”, se lamentó el vecino.

Además, explicó que la gente del barrio puso cámaras por todas partes, pero que a los delincuentes “no les importa nada, si en 20 segundos desaparecieron del barrio”.