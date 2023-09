Crítica de "Ferrari", un decepcionante e irregular biopic de Michael Mann

Michael Mann y Adam Driver avivan el romanticismo trágico de Enzo Ferrari en el biopic que ha dirigido el autor de "Heat" y "Collateral" presentado en Venecia. Penélope Cruz brilla en la piel de la esposa del protagonista.

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

Desde ‘Ladrón’ hasta la miniserie ‘Tokyo Vice’ –es decir, desde la década de 1980 hasta bien entrado el siglo XXI–, Michael Mann ha dedicado su excelsa carrera a componer fascinantes retratos de personajes aferrados a éticas particulares. Aunque nunca ha filmado una película de samuráis, Mann siente debilidad por las figuras masculinas que recorren su senda vital apegadas a sólidos ideales, aunque estos férreos códigos de conducta suelen situarse en los márgenes de la ortodoxia social. Ahí está el ladrón de joyas que encarnaba James Caan en ‘Ladrón’, o el asesino a sueldo que interpretó Tom Cruise en ‘Collateral’, o el mafioso al que dio vida Johnny Depp en ‘Enemigos públicos’. Aunque la película que mejor ilustra el interés de Mann por el compromiso “profesional” de sus criaturas es seguramente ‘Heat’, donde el cineasta de Chicago repartía su interés, de forma absolutamente democrática, entre un policía y un caco interpretados, respectivamente, por Al Pacino y Robert De Niro. Si atendemos a esta genealogía de hombres imperfectos, obsesionados con su trabajo y condenados a un cierto desencanto sentimental, parece evidente que era Mann quien debía filmar ‘Ferrari’, el biopic que retrata la lucha de Enzo Ferrari por mantener a flote su pasión por el automovilismo y su vida familiar.

‘Ferrari’ lleva al espectador hasta 1957, cuando la factoría del Cavallino Rampante, lejos de la gloria automovilística, pasaba por dificultades económicas, mientras que Enzo Ferrari arrastraba el trauma de la pérdida de su hijo Dino (fallecido a los 24 años por una distrofia muscular) y mantenía una doble vida junto a su esposa Laura Garello y su amante Lina Lardi. Así, adaptando el libro Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machinede Brock Yates, Mann aspira a entrecruzar la dimensión profesional y la cara familiar del legendario piloto y empresario de Módena. Pero ahí es donde comienzan los problemas de ‘Ferrari’, ya que ninguna de esas dos películas dentro de la película termina de alcanzar una plenitud expresiva.

Mann pone todo su empeño en retratar el fervor de Enzo por la ingeniería y la velocidad, pero la trama deportiva del film, centrada en el intento por ganar la Mille Miglia, queda un poco desdibujada por el exceso de subtramas, que incumben a numerosos pilotos, problemas con la prensa, cuestiones tecnológicas y políticas. En la noche anterior a la gran competición, Mann filma a los pilotos de la escudería Ferrari en sus habitaciones de hotel, estudiando el recorrido y escribiendo cartas a sus mujeres por si perecieran durante la carrera. Es una magnífica secuencia íntima, todo un himno a la dedicación automovilística y la pasión por el riesgo. Escenas como esta se echan de menos durante el resto del film.

Luego, en el ámbito familiar, ‘Ferrari’ encuentra otro desequilibrio, ya que la crónica de la difícil relación entre Enzo (Adam Driver) y su esposa Laura (Penélope Cruz) tiene mucha más entidad que la de Ferrari con su amante, Lina (Shailene Woodley). Hay que celebrar las elecciones de casting de Driver y Penélope, que convierten la pugna matrimonial en un verdadero festín actoral. En particular, la actriz española vuelve a demostrar su talento para robarse películas enteras desde roles aparentemente secundarios, como, en este caso, el de una mujer hundida por la pérdida de su hijo y golpeada por una sociedad patriarcal que solo la valora como madre. De hecho, la cumbre dramática del film llega en un extenso primer plano en el que, durante una visita a la tumba de Dino, el rostro de la actriz cede lentamente a la aparición de las lágrimas.

Por último, cabe señalar que, a nivel estilístico, lo nuevo de Mann es probablemente su película más clásica desde que iniciara su deslumbrante periplo por el cine digital. En ‘Ferrari’ no abundan ni la experimentación con las texturas granuladas (que engalanaban ‘Collateral’) ni las invenciones lumínicas (aquellos disparos de metralleta que iluminaban los rostros de ‘Enemigos públicos’). En las escenas automovilísticas, se percibe el deseo de sumergir al espectador en la experiencia de la alta velocidad, con una cámara dinámica y un montaje entrecortado, pero no hay nada que no hubiésemos visto ya en, por ejemplo, las escenas de carreras de la reciente ‘Gran turismo’. Así, resulta difícil no sentir una cierta decepción ante el resultado final de un proyecto que le venía como anillo al dedo a uno de los grandes cineastas norteamericanos de las últimas décadas.

Para los amantes del romanticismo trágico.