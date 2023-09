Jenna Ortega desmiente romance con un famosísimo actor

Jenna Ortega hizo referencia a las versiones sobre un posible romance entre ella y Johnny Depp.

Siempre pasa en Hollywood que las grandes estrellas están supeditadas a versiones de la prensa del corazón que en algunas oportunidades resultan ser verdaderas pero en otras son malos entendidos o hasta clickbait en el caso de los sitios de Internet. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió con una de las jóvenes promesas de la industria del entretenimiento junto a una megaestrella.

Jenna Ortega está actualmente grabando Beetlejuice 2 después de lo que significó en su carrera profesional el impulso que le dio el papel de Merlina en Netflix. Los rumores dicen que en este nuevo proyecto, donde trabaja con Michael Keaton y Winona Ryder, el icónico Johnny Depp sería parte del reparto de la esperada secuela. No pasó mucho tiempo más como para que vincularan románticamente a la actriz de Scream 6 con el protagonista de Piratas del Caribe.

Johnny Depp

Entonces Jenna Ortega usó sus redes sociales para hablar de esta cuestión: “Esto es tan ridículo que ni siquiera puedo reírme”, escribió. “Nunca en mi vida conocí ni trabajé con Johnny Depp. Por favor, deja de difundir mentiras y déjanos en paz”, remarcó ofendida la intérprete que no se tomó la versión a la ligera razón por la cual se vio obligada a emitir un mensaje al respecto.

Una versión lejos de la realidad

Por su parte, Johnny Depp no habló directamente pero lo hizo a través de una declaración de sus representantes. “El Sr. Depp no tiene relación personal ni profesional con la Sra. Ortega de ningún tipo. Nunca la conoció ni habló con ella. No está involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo. Está consternado por estos rumores maliciosos e infundados que pretenden dañar su reputación y su carrera”, no hay que agregar mucho más que esto.

Hace un tiempo hablando con Elle Fanning en Variety ‘s Actors on Actors Jenna Ortega dijo que muchas veces sentía ganas de volcar sus emociones en las redes sociales pero que debía hacerlo con cuidado para no generar confusión. Entonces dejó una definición alarmante: “Ven tu vulnerabilidad y la tergiversan de una manera que no siempre esperas”, fueron las elocuentes palabras que eligió para describir esa situación que bien puede relacionarse con los rumores que la vinculan a Johnny Depp.