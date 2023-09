Un gran porcentaje de argentinos no se realiza anualmente pruebas para detección de ETS

En el marco de la conmemoración de la fecha, un informe reciente destacó la importancia de generar el hábito y cuidar la salud sexual.

Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. En este contexto, Gleeden -la aplicación de encuentros no monógamos en América Latina- publicó un informe sobre esta temática en Argentina, con el objetivo de fomentar la educación, prevención y detección de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Las cifras de la publicación -basada en las respuestas de más de ocho mil usuarios- alertaron a los especialistas, ya que revelaron que un 47% de los argentinos no se realiza anualmente pruebas para detección de ETS, y sólo un 40% afirmó tener prácticas sexuales seguras habitualmente. Los números del informe que publicó la app revelaron que 4 de cada 10 argentinos jamás se realizó una prueba de detección de ETS, lo que genera alertas sobre el conocimiento de educación sexual en la población y renueva la importancia de la prevención. De aquellos que sí se realizaron una prueba, el 41% lo hace una vez al año, mientras que sólo un 12% se somete a pruebas al menos cada seis meses. El informe también abordó a las personas que visitan al médico para chequear su salud sexual. El 41% de los encuestados afirmó que solo consulta a un especialista cuando tiene un problema específico, el 31% nunca lo hace, el 19% lo hace una vez al año y un 9% cada seis meses. El dato más preocupantes es que el 34% de las personas recurre a Internet en busca de información en lugar de consultar a un profesional. Sobre el cuidado a la hora de mantener relaciones sexuales, un 91% de los encuestados aseguró conocer todos los métodos anticonceptivos disponibles para hombres y mujeres, pero sólo el 40% afirmó practicar sexo seguro. El 43% admitió haberse arriesgado en más de una ocasión, y el 6% restante nunca tomó ningún tipo de precaución. Finalmente, al consultar sobre la percepción propia sobre la educación sexual, el 56% de los encuestados consideró que su conocimiento en el área es “muy bueno”, mientras que el 34% afirmó que es “bueno” y el 10% “regular”. De la totalidad de encuestados, nadie dijo no tener conocimiento en el tema o que el mismo sea deficiente.