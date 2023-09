"Los jóvenes dicen que votan a Milei `para que se pudra todo de una vez´"

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Grandos en su columna diario en Radio Panorama en base a una encuesta realizada entre jóvens.

Como todos los días, el licendiado Osvaldo Granados repasó la realidad económica y política argentina y sus efectos.

Primero informó que se espera la salida de un DNU en el boletín oficia que establezca un mecanismo de control que permita una especie de dólar soja 4. “Sería una mezcla en e precio de un 75% al tipo de cambio oficial mayorista y al 25% restante contado con liqui. Esto da como resultado un dólar entre 420 y 450 pesos. Esto podría salir en las próximas 48 horas porque se necesita 2.500 millones de dólares”.

“Hay algunas economías regionales como el maní, el tabaco, la industria forestal, los vinos, el mosto y aceites escenciales que todavía están esperando por la publicación del decreto, que dispone una baja y una eliminación de las retenciones, según las promesas que ya se hicieron”, informó Grnaados.

También remarcó el hecho de que “en el ministerio de Economía pasaron a planta permanente a 799 empleados, con lo que ya llevan 16.100 empleados que pasaron a planta permanente en los últimos meses. Esto lo hacen porque piensan que no van a ganar las elecciones y para que no corran a estos empleados y en caso de correrlos tengan que pagar la doble indemnización”.

En las últimas horas dieron a conocer resultados de un estudio sociológico que hicieron sobre 2.500 jóvenes para consultarles, no por los políticos, si no por lo que está pasando en el país. “El 75% de los jóvenes desconfía de todos; deconfían del Gobierno, del Congeso, de la Justicia, de los partidos políticos, de los sindicatos. Otro resultado asegura que el 85% no creen los partidos políticos”.