Obispo Martínez Ossola: “Insto a los dirigentes a escuchar al pueblo y a ser fieles a quienes los han ungido con el poder”

En una entrevista para Libertad de Opinión, el obispo auxiliar habló sobre la realidad que vive Argentina desde el punto de vista de la Iglesia Católica.

Se están viviendo momentos decisivos en el país con respecto a su futuro. Estas elecciones han generado un intenso debate entre diferentes grupos de personas e instituciones, cada uno con sus propias ideas y creencias, especialmente a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales.

Desde la Iglesia Católica, con su máximo referente, el Papa Francisco, se han expresado opiniones sobre la situación actual del país. El Monseñor Enrique Martínez Ossola, obispo auxiliar, conversó con Libertad de Opinión y expresó: "Estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos de muchos cambios".

En relación a las elecciones recientes, el obispo hizo referencia al sorprendente posicionamiento del candidato Javier Milei: "Ha desconcertado a aquellos que se consideraban ganadores. De repente, Milei ha emergido como ganador en provincias como Córdoba, donde existe una arraigada tradición del radicalismo cordobés y del justicialismo. Esto se ha logrado con un significativo apoyo de votantes jóvenes. En los actos de Milei, se podía ver a muchos jóvenes participando activamente".

Hablando sobre la situación de las familias argentinas, Monseñor Martínez habló sobre la inestabilidad económica que se vive y también sobre la incertidumbre: "Parece que la única salida es Ezeiza, emigrar al extranjero. Estamos viendo cómo se desintegra el núcleo familiar. Hay hijos que se sienten huérfanos a pesar de tener padres vivos. Mamá y papá no tienen tiempo debido al trabajo y, lamentablemente, a veces ven a sus hijos como una carga en lugar de un regalo de Dios. Los padres de hoy comprenden que nunca se jubilan de ser padres. El padre y la madre siempre deben ser un punto de referencia en la familia, a menos que estén ausentes por diversas razones".

Continuando con el análisis de la familia, el líder religioso abordó un tema que afecta a las familias más vulnerables: la drogadicción. "No podemos ignorar el problema de la drogadicción. La droga mata y envenena a las familias. Lamentablemente, no hemos visto una respuesta efectiva por parte del Estado. El sistema de salud pública está desbordado y carece de los recursos necesarios. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia, como los Hogares de Cristo, enfrentar este problema es como usar una honda contra un tanque blindado. El narcotráfico genera grandes ganancias e influencia, y se infiltra en las diferentes estructuras . En estos tiempos difíciles, incluso se ha convertido en una alternativa laboral. Si alguien tiene éxito en un barrio, es probable que esté involucrado en el tráfico de drogas. Esta actividad alimenta la violencia y contribuye a la inseguridad. Se roban teléfonos celulares porque aseguran la dosis de droga durante unos días", afirmó Monseñor Martínez Ossola.

El líder religioso agregó: "Como Iglesia, seguimos la propuesta de San Pedro: 'No tenemos oro ni plata, pero te ofrezco lo que tengo en el nombre de Jesucristo resucitado. Levántate y camina'. Además, en mi recorrido por diversos barrios humildes, he sido testigo de cómo la fe puede lograr milagros maravillosos. La solidaridad y el respeto aún se mantienen en comunidades que enfrentan dificultades. La única forma de abordar estos desafíos es unirse a la fe y asumir el compromiso que los cristianos debemos tener. Esto es lo que el Papa Francisco nos insta a hacer. Debemos enfrentar estos desafíos sin miedo".

En cuanto al análisis político desde la perspectiva de la Iglesia, Monseñor Martínez Ossola comentó: "La calidad de la política no depende únicamente de líderes carismáticos, sino de hombres maduros que dedican sus vidas al servicio de la comunidad. En algunas sociedades, vemos políticos ricos mientras que la población es pobre. Recuerdo que el honorable consejo de diputados solía ser 'ad honorem', es decir, sus funciones eran gratuitas. Sin embargo, esto ha cambiado, y la política se ha convertido en una fuente de empleo. Hay personas que abandonan sus profesiones para sumergirse en la política. Cuando Milei habla de la 'casta', tiene razón; existe una casta política que disfruta de beneficios como vivienda, comida, ingresos y oportunidades de progreso, pero esto no se distribuye de manera equitativa. Debemos fomentar un mayor compromiso político y una democracia más participativa, donde todos nos unamos en busca del bien común. Las decisiones que afectan el futuro de todos no deben estar en manos de un grupo privilegiado".

Para concluir, el obispo auxiliar dejó un mensaje tanto para los políticos como para el pueblo y afirmó: "San Francisco descubrió en la pobreza la riqueza del amor de Dios. Quiero decirles a los líderes que escuchen la voz del pueblo, que sean fieles a aquellos a quienes han sido investidos para servir con el poder. A la gente le digo que seamos comprometidos en nuestras responsabilidades, ya sea como padres y madres de familia, profesionales, educadores, conserjes, trabajadores, que seamos responsables en el cumplimiento de nuestro deber y que tengamos compasión por aquellos que más lo necesitan, que miremos a quienes están en una situación peor que la nuestra, que mantengamos un corazón unido y solidario, y sobre todo, que nos humillemos ante Dios en oración, buscando nuestra libertad".