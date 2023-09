Fernanda Iglesias estalló en LAM contra Fabián Doman: "¿No te cansaste de hacerme daño?"

La panelista cruzó fuerte al conductor de Bien de Mañana al ver que la incluyó en un informe con las personas que defendían a Aníbal Lotocki años atrás.

Fernanda Iglesias estalló contra Fabián Doman en LAM al ver que la incluyó en un informe con las personas que defendían a Aníbal Lotocki años atrás. "¿No te cansaste de hacerme daño?", le preguntó la panelista indignada.

"Tengo un mensaje donde me dicen: 'Hoy Doman puso un informe donde Fernanda Iglesias bancaba a Lotocki, le declaró la guerra'", le señaló Ángel de Brito a la panelista. Y ella respondió: "Yo lo entrevisté a Lotocki en 2016, lo que defendí en todo caso fue mi entrevista. Si Doman me quiere hacer daño... ya está. ¿No te cansaste de hacerme daño? Suficiente me parece".

Y siguió molesta: "Era mi trabajo, era la otra campana. Lo que reconozco es que se defendía muy bien, y como que vos decías 'puede que tenga razón', pero yo defendí mi nota, claramente no voy a defender a alguien que hace esas cosas". Mirando a cámara, disparó: "Y te lo repito, Doman, ¿cuánto más daño me pensás hacer? ¿No te cansaste? ¿No te alcanzó con todo lo que me hiciste? Yo soy una mina que no tengo padrinos, laburo por mi mérito, déjense de joder. No sé por qué labura Doman... tengo mis dudas... él sabe cosas".

Qué pasó entre Fernanda Iglesias y Fabián Doman

Fernanda Iglesias y Fabián Doman están en guerra desde 2016, cuando la periodista le pegó un cachetazo en vivo a su colega Andrea Taboada y el conductor decidió echarla por aquel entonces de Nosotros a la Mañana.

Otro motivo por el que Fernanda odia a Fabián es porque ese mismo año, él contó al aire que ella era víctima de violencia de género, cuando había decidido no exponerlo: "No era la idea que lo contaran en el programa. Yo estaba procesando todo y no estaba preparada para enfrentar lo que se viene después que alguien lo cuenta en un programa. Ya está, ya pasó, yo sigo para adelante".