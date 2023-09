Marcelo Tinelli habló por primera vez de Silvina Luna

En el marco del segundo programa del Bailando 2023, el conductor dejó un mensaje para la modelo recientemente fallecida.

Luego de recibir algunas críticas por no hablar de Silvina Luna en el debut de Bailando 2023, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos este martes en el cierre del segundo programa para recordarla y dejar un mensaje concientizador sobre la mala praxis. “Pido disculpas por no haberla nombrado ayer, en el medio de todo el fragor me olvidé de nombrar a alguien que quise mucho”, comenzó el conductor sobre el final del programa de este martes. Tinelli recordó que la modelo participó dos años del certamen y que por eso tuvo "el placer de conocerla", y exclamó: "Ojalá haya justicia para Silvina Luna, aunque no quiere culpar a nadie. Esto también le pasó a mi amigo Mariano Caprarola. La mala praxis no debe pasar". "Este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos", concluyó Marcelo, mientras de fondo se veían imágenes de la actriz que falleció el jueves pasado.