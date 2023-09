La Tora generó polémica por sus consejos estéticos a Julieta Poggio

A días del fallecimiento de Silvina Luna, hay temas que son muy sensibles de tocar, y la estética es uno de ellos.

Pareciera que no se toma conciencia de lo que puede generar una mala praxis de una intervención estética por el simple motivo de pertenecer, estar a la moda o seguir cierto estereotipo. Hace apenas unas horas, una ex hermanita "La Tora" Lucila Villar generó polémica en las redes al incitar a Julieta Poggio a que siga sus pasos luego de contar los retoques que se había realizado en su rostro. “El viernes fui de mi doctora y le dije ‘volveme cinco años más joven, por favor’. Y me clavé ampollita en los labios, botox y profiling. A la mier…”,expresó La Tora desde Fuera de Joda, el programa de streaming que comparte con algunos de sus ex compañeros de Gran Hermano 2022. “¡No me di cuenta!”, le expresó Julieta, y la Tora, le respondió: “Es todo como un coso natural. Y le dije: ‘Nariz, no. Solo boca’. Y le dije que tenía que estar sorpresa pero plana. Profiling también en la mandíbula y chau”. Así las cosas, cuando Juli se preguntó si algún día llegará el momento que tenga que hacerse "todo eso", pronunció "No quiero...", Lucila le explicó: “Vos tenés para arrancar baby botox” haciendo hincapié en que "Es prevención de arrugas. Es poquito, no es tanto. Yo uso baby botox. Todos vamos a crecer…". Para rematar, Lucila le hizo saber a Julieta Poggio que tenía “patas de gallo en los ojos”, por lo que manifestó: “Ay, sí. Baby botox, al toque. Tranqui. Botox y se soluciona todo”.