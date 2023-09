Alquiló un departamento y encontró algo impactante: "Eso es tóxico"

Una usuaria mostró las condiciones en las cuales recibió la vivienda y tuvo enorme repercusión en Twitter por un detalle en particular. "No deberías usarlo, cuidado", le advirtieron los demás internautas.

Todos los días, en Twitter nos encontramos con las historias más insólitas, las cuales se vuelven virales rápidamente por ser completamente inesperadas. Muchas de estas, suelen llenarse de todo tipo de comentarios, tras alcanzar un sinfín de "Me gusta".

En ese sentido, una usuaria aprovechó el alcance que tiene la red social para compartir la tremenda situación que vivió al mudarse a un nuevo departamento. En su primer día en su nueva casa, la protagonista de esta historia se encontró con algo terrible.

Si bien la joven ya había ido a ver su departamento, lo cierto es que hubo un pequeño detalle que, al parecer, pasó por alto, y terminó causando un gran revuelo en Twitter. Al igual que ella, los usuarios quedaron realmente impactados.

"Acabo de llegar a mi nuevo piso. Me he encontrado el microondas así (después de que los caseros me diesen una charla de limpieza e higiene de 45 minutazos). Pero calienta", escribió la autora del tuit viral, junto con las fotos del microondas en cuestión.

Además, la chica mostró la charla que tuvo luego con la persona que le alquiló el departamento, ya que el electrodoméstico estaba completamente sucio. "Me he encontrado el microondas así por cierto", le puso ella, y luego agregó: "Y como está así no gira, está como óxido".

En su tuit, la joven aclaró que, antes de decidirse por ese departamento, quienes se lo ofrecieron justamente le habían dado una extensa charla de limpieza e higiene. Sin embargo, terminó encontrándose el lugar en las peores condiciones.

Como era de esperarse, el tuit se volvió viral rápidamente, y los comentarios no tardaron en llegar. La gran mayoría quedo completamente sorprendida con las fotos del microondas. "Eso es tóxico, no deberías usarlo, y cuidado, porque cuando dejes el piso dirán que lo hiciste tú", comentó un seguidor.

Asimismo, otra usuaria se mostró intrigada por saber si el electrodoméstico funcionaba, a pesar de estar en unas muy malas condiciones. "¿Entonces calienta o no?", le preguntó, a lo que la autora del tuit respondió con un video calentando un café.

Ante la enorme repercusión que generó el posteo, muchos aprovecharon para contar su experiencia, luego de mudarse a un departamento nuevo. "Yo entré en un piso con este. A través de una inmoviliaria, y eso era de lo mínimo", escribió un seguidor, mostrando la foto de su microondas, mientras que otro hizo lo mismo y lanzó: "Esta no ha visto el nuestro. Son palomitas quemadas".

Sin embargo, la usuaria viral luego salió a contar que el encargado de alquilarle el departamento finalmente se reivindicó: "Nos ha comprado uno nuevo. Con 5 modos de cocción", aseguró, ante la preocupación de sus seguidores.