El llanto de Flor de la V al despedir a Silvina Luna: "Sus sueños quedaron truncados en el hospital"

En un emotivo adiós a la modelo rosarina, Flor de la V, desde la conducción de Intrusos en América, no pudo contener las lágrimas mientras pedía justicia para su amiga.

Con voz quebrada, Florencia expresó su incredulidad ante la trágica pérdida: "No puedo creerlo, te juro que veo las imágenes y no lo puedo creer, una chica llena de vida, tan joven, llena de bondad, de amor, de compasión, no puedo creer lo que le pasó, te juro".

Recordando las últimas palabras de Silvina Luna antes de su hospitalización, Flor mencionó: "Cuando hablaba de esta persona que hoy ni siquiera puedo nombrar (por Aníbal Lotocki), ella dijo 'Nunca me llamó para pedirme perdón'. Quizás eso le hubiera bastado. Ella se fue sin ese pedido de perdón y sin la justicia, porque esta persona sigue libre".

La conductora hizo un ferviente llamado: "Espero que esto sirva de algo, no solamente para tomar conciencia, sino para que Silvina tenga justicia como tantas otras víctimas".

A pesar de su profundo pesar, Florencia de la V elogió a Silvina como una persona de gran corazón y con sueños de formar una familia, que lamentablemente se vieron truncados en la cama de un hospital. "Esa muerte no puede quedar impune, nos vamos a ocupar de que así sea", concluyó.