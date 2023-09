Milei, Bullrich y Massa: sólo necesitamos un centavo

La circulación del céntimo es el símbolo de un país más sano y previsible, con mejores servicios y oportunidades para todos.

Por Héctor Gambini

Para Clarín

El viajero llega a Madrid. Metro. Estación de trenes Chamartín-Clara Campoamor. Calor. Mientras da un rodeo buscando el andén del tren a Bilbao, va por un refresco. Elige un jugo de naranjas al azar. Cuesta 89 centavos. Paga con una moneda de un euro que le había quedado de un viaje anterior, hace cuatro años. Le dan el vuelto.

Ahí están. Una moneda de 10 centavos. Otra de uno. Un centavo de euro.

El viajero argentino daba por hecho el redondeo y no esperaba esta segunda moneda. Mientras camina y hace equilibrio para beber de la botellita y empujar las valijas al mismo tiempo, piensa que necesitará cien monedas de esas para tener un euro.

Pero allí está ella.

Diminuta, cobriza, con sus figuras en relieve -un círculo que es el planeta Tierra de un perfil donde no figura la Argentina- casi borradas de tanto saltar de mano en mano, de caja en caja, de máquina en máquina.

Un céntimo. Está porque corresponde. Porque es como debe ser. Porque la bebida no cuesta 90 centavos sino 89. Y el vuelto no es diez centavos sino once.

Lo que vale es lo que se paga. Ni más, ni menos.

Un céntimo puede cambiarlo todo.

El viajero llegará a Bilbao y pedirá la misma bebida en un kiosco de la estación, antes de combinar con el metro que lo dejará cerca de donde se fue a vivir su hijo este año.

Idéntica marca, idéntica botella, idéntico precio.

Ahora es una señora quien devuelve 11 centavos. Da 10 centavos y el viajero gira, distraído, para bajar a la estación Abando.

“¡Hombre, que no he completao las vueltas!”. Y viene el céntimo que faltaba. Vuelto completo.

Lo mismo ocurrirá días más tarde en un supermercado de San Sebastián y en un kiosco del casco histórico de Oviedo, de modo que el viajero ha acumulado en el bolsillo más chico de su riñonera, entre todas las monedas, cuatro céntimos.

Ese hecho trivial, repetitivo, mecánico, activa un chip inexplicable que el viajero ni siquiera sabía que llevaba con él.

El clic hace que, para este argentino que daba por sentado que 0,89 significaban en realidad 0,90 (o quizá, medio dormido por el jet-lag y conmocionado por la devaluación instantánea tras las PASO, directamente un euro), comience a registrar a esos céntimos como parte activa de su capital utilizable.

Puedo pagar con céntimos, percibe el viajero, sin que necesariamente se detenga a pensar en eso.

Lo que percibe es valor.

La próxima botellita de jugo se adquiere en un pueblo perdido entre las montañas de Asturias, al regreso de la ruta del Cares, una caminata empinada durante horas entre rocas y precipicios que le parece más una experiencia cardiológica que turística.

Misma marca, mismo tamaño.

Exhausto, el viajero espera que atiendan a otra persona mientras hurga en el bolsillo externo de la riñonera.

Una moneda de 50 centavos. Tres de 10. Una de cinco. Entonces tenemos cincuenta más treinta más cinco: ochenta y cinco.

Y aparecen los gloriosos, diminutos y gigantes cuatro céntimos. De uno en uno.

-¿Quién sigue? Dígame…

-Un jugo de ésos por favor

-Pues aquí tiene… son 89 centavos

El viajero entrega las nueve monedas de distintos tamaños y tonos cobrizos.

Sale bebiendo su refresco y recién entonces entiende qué fue lo que activó aquella sorpresa del primer céntimo que ahora es rutina y normalidad.

Algo que su persistente argentinidad no había experimentado nunca.

Confianza en la moneda.

Luego verá en verdulerías, supermercados y kioscos los precios terminados en coma 29, coma 59, coma 99.

Casi nadie paga en efectivo pero quien lo hace se lleva el céntimo. Siempre.

Esté donde esté y compre lo que compre.

El jugo le costó al viajero 534 pesos argentinos cuando llegó (con el dólar a 600), y 650 pesos cuando se fue, con el dólar a 730.

El viajero no puede huir del tsunami de su economía ni cuando se cree en aguas calmas. Ciento dieciséis pesos más por cada botellita que siempre salía 0,89 euros.

Veintidós por ciento más caro en apenas 20 días, aunque el precio de la bebida nunca se movió.

Como el mate o la camiseta de la Selección, la inflación acompaña a los argentinos adonde quiera que vayan.

Es un sentimiento. No podemos parar.

El viajero regresa a Buenos Aires y vuelve a leer sobre leliqs, contados con liquis, recuentos de ñoquis, meps, bonos buscavotos, planes platita, congelamientos truchos de precios que queman, dólares qataríes, solidarios (¿dólar solidario no es un oxímoron?), dólares criptos, soja y caras chicas y grandes, verdes o azuladas, de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos que ni en sueños imaginó que su rostro circularía tanto en un país del fin del mundo que, cuando él murió, ni siquiera había nacido.

Hay argentinos en las cuevas para hacer puré (vender al blue dólares que consiguieron al precio oficial) y obtener la diferencia de un puré de papas, que ya cuestan $1.100 el kilo.

Pero no hay un centavo.

Sólo un centavo en que confiar. Que pase de un gobierno al otro, y al otro, y al otro.

Una hormiga de acero entre tanto elefante de vapor.

El símbolo de un Estado más sano con mejor salud, educación, justicia, seguridad, de un país donde puedan volver el crédito y, de paso, algunos de los argentinos que se fueron.

Esa normalidad cotidiana, imperceptible, silenciosa, sería una revolución.

El regreso de la confianza perdida.