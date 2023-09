Pity Álvarez en riesgo: abandonó el tratamiento psiquiátrico

El músico Pity Álvarez decidió dejar el centro especializado en salud mental y su entorno alertó que se encuentra "en riesgo".

Los que rodean a Pity Álvarez advirtieron que el músico se encuentra "en riesgo" ya que decidió abandonar la Fundación Eira, donde se encontraba haciendo un tratamiento psiquiátrico. Luego de que se viralizara una foto del ex Viejas Locas e Intoxicados junto al Turco García, ahora fue Ivo Cutzarida quien habló de su situación. El actor, que es parte del equipo terapéutico y consejero psicológico de la Fundación, especificó a La Viola: “Tuvo una salida, ya que desde la institución se les otorga una salida y no regresó. Estamos muy muy preocupados”. “Estaba en la primera fase que es la de orientación y en la que la persona tiene que tomar conciencia de la enfermedad y reconocer el problema. Lamentablemente abandonó el tratamiento casi sin haberlo iniciado”, aclaró sobre el tratamiento. “Una vez que la persona se rinde es para toda la vida y lleva mucho tiempo y paciencia de parte del equipo. Se tiene que hacer en grupo, es una condición sine qua non que la persona tiene que acostumbrarse al grupo, a compartir... y todo esto no llegó a hacerse carne en Pity”, adhirió Cutzarida sobre el proceso de recuperación de adicciones.