Descubren cuál es la actividad que detiene el envejecimiento y el deterioro físico-cognitivo

Numerosos estudios corroboran que existe una actividad física muy común en los seres humanos, que ayuda fuertemente a detener el deterioro cognitivo habitual en la tercera edad.

Recientes estudios de la neurociencia afirman que cerca de los 40 años, el equilibrio es una habilidad vital asociada con la longevidad y la calidad de vida. Y eso es lo que brinda principalmente el baile, la actividad que literalmente detiene el envejecimiento y el deterioro físico-cognitivo. Según se diagnosticó, el 20 por ciento de las personas mayores de 50 años no podían mantener el equilibrio sobre una pierna durante 10 segundos. Esto se correlacionaba con un riesgo dos veces mayor de muerte en una década, nada menos. Las clases de ballet, justamente, se centran en el equilibrio con una sola pierna o en mantener el equilibrio mientras se transfiere el peso de una posición a otra. “No conozco muchas disciplinas que puedan entrenar las extremidades inferiores como lo hace el ballet”, afirma Madeleine Hackney, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory. Numerosos estudios demuestran que, alrededor de los 40 años, el equilibrio es una habilidad vital asociada con la longevidad y la calidad de vida, ratificó una investigación difundida, indicó Dorie Chevlen, en un artículo de The New York Times. Mientras que el yoga y pilates ofrecen un entrenamiento de flexibilidad y fortalecimiento del core similar, el ballet ofrece una variedad más amplia de movimientos. “Saltamos en el aire, nos levantamos hasta ponernos de puntillas y bajamos lo más que podemos. Comprende toda la gama de lo que el cuerpo humano puede hacer”, enfatizó Henckey.