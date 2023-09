"No hay margen para hacer cambios de manera gradual"

Así lo aseguró Osvaldo Granados parafraseando a la economista Marina Dal Poggetto al referirse a la crisis económica que atraviesa el país.

El licenciado Osvaldo Granados, tal como lo hace diariamente, habló sobre la situación social, económica y política de la Argentina en el aire de Radio Panorama, indicó que “los que gobiernan nos llevaron a una probreza del 41%, una inflación de dos dígitos por mes y va a llegar a 140 o 150% en el año, nos matan en la calle por un celular”.

“Massa ayer dio un argumento bastante discutible. Dijo que Milei no entiende a la gente porque no es padre”, destacó Granados y cuestionó: "¿Eso lo hubiera podido decir si Milei en lugar de hombre hubiese sido una mujer? ¿Le hubiera dicho `vos no entendes a la sociedad porque no sos madre, no podés entender del sufrimiento y el dolor´? No. Imposible. Hubiera sido masacrado en los medios de comunicación. Si el argumento que él tiene es ese, estamos complicados”.

“Massa confía en tres o cuatro gobernaores del norte y en una parte del conurbano, a través de Kicillof. En el resto le va mal. Eso es lo que está tratando de defender. Porque frente a la amenaza del gobernador Quintela de renunciar si no le dan más plata. Entonces le están enviando más plata a las provincias, sobre todo a las del gobierno, tuvieron giros discrecionales de un 22%, o sea 210 mil millones de pesos más. ¿Alcanza eso para dar vuelta una elección? Va depender de la gente...”

“El Fondo Monetario dijo ayer algo muy claro: `Dolarizar es un instrumento, no un fin´. El fin es la política fiscal. No se puede seguir gastando más de lo que ingresa. Cambien la moneda por el dólar, por el euro, por el real, o por lo que quieran. Ese es el medio. Lo que hay que hacer es gastar menos porque no se puede seguir fabricando plata”, sentenció Granados.

A su vez, también recordó algunas ideas expresadas por la economista Marina Dal Poggetto, quien dijo que “Todos los políticos cuentan el relato del pasado de forma totalmente parcial. Hablan de sus éxitos y logros, pero no hablan de sus fracasos, que son enormes. Y por eso seguimos igual. Seguir justificándose con `nosotros hicimos todo bien, los que hicieron mal las cosas son los otros´ es perverso y no tiene ningún sentido.”

También dijo `No hay margen para hacer cambios de manera gradual´. No hay crédito, nadie nos presta, la taza de inflación está en dos dígitos por mes, no tenemos plata, no tenemos dólares. O se hace un shock controlado o el shock se descontrola. Esa es la clave”.